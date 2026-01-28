HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Joven compra celular X25 Ultra de 256 GB por Temu y su reacción al encenderlo desata risas: "Mira la fluidez"

La compra, que pretendía ofrecer un ahorro, terminó en frustración. Usuarios de TikTok compartieron experiencias similares.

Usuarios de redes sociales comparten experiencias similares.
Usuarios de redes sociales comparten experiencias similares. | Foto: composición LR/TikTok

La compra de un celular en la plataforma de Temu está generando divertidas reacciones en redes sociales. La historia viral corresponde a un usuario mexicano que decidió grabar la esperada entrega del equipo sin imaginar que acabaría decepcionado de su compra. El video acumula más de 6 millones de visualizaciones y más de 200.000 reacciones en la plataforma de TikTok.

Joven comparte su reacción tras comprar celular X25 Ultra de 256 GB por Temu

De acuerdo al clip viral de la cuenta natta.xx en TikTok, un joven efectuó el pedido online de un celular X25 Ultra de 256 GB a través de Temu. Su objetivo era ahorrar algo de dinero debido a que la plataforma ofrece precios considerablemente más económicos. La entrega se realizó correctamente, pero se llevó una sorpresa cuando intentó encenderlo.

PUEDES VER: Youtuber gastó S/500 en cartillas de La Tinka y se lleva insólita sorpresa al ver cuánto ganó: "En un solo ticket salió S/200"

lr.pe

El artífice del clip viral explicó que el equipo demoró más segundos de los habitual al encender y su sistema operativo era algo lento. "Mira la fluidez", expresó con sarcasmo. Tras ello, activó la cámara, pero quedó decepcionado al ver que grababa en baja calidad, muy diferente al original Samsung Galaxy S25 Ultra. El usuario expresó su molestia en la plataforma china y detalló que no fue una buena compra. Aseguró que pagó alrededor de 100 dólares (S/334) por el singular artículo.

Usuarios comparten divertidas reacciones sobre compra en Temu

Como era de esperarse, usuarios se mostraron intrigados con la historia y algunos compartieron casos parecidos con la plataforma Temu. En tanto, otros cibernautas recomendaron revisar bien los detalles antes de confirmar una compra online.

PUEDES VER: Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

lr.pe

“25 ultra, pero ultra falso”, “Yo pagué un poco menos, la cámara es malísima, lo único bueno es la memoria”, “No dice ni Samsung”, “XangXung 25 ultla”, “Yo compré igual, pero no conecta a los datos móviles”, “Pero tiene un lápiz”, “Yo lo compré por la descripción parecía que tenía una cámara hermosa, pero no le cargan los datos y la cámara es peor de lo que te puedas imaginar”, “Es una porquería, mi hijo me lo regalo a la semana y a los seis meses dejó de funcionar”, describieron usuarios en TikTok.

