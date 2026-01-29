HOYSuscripcion LR Focus

Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO
Streamer Macarius defiende su relación con Suheyn Cipriani: “He cambiado muchas cosas de mi vida por ella"

Creador de contenido resaltó que su estadía en Lima responde únicamente al amor que siente por la exmiss Perú Suheyn Cipriani.

Macarius confiesa estar enamorado de Suheyn Cipriani.
Macarius confiesa estar enamorado de Suheyn Cipriani. | Foto: composición LR/Satélite +/YouTube

El streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, respondió públicamente sobre su relación con la influencer y conductora de 'La Manada', Suheyn Cipriani, luego de los constantes comentarios y críticas que circulan en redes sociales. Durante la emisión del podcast, el creador de contenido decidió aclarar su postura y dejar en claro que su vínculo sentimental es real.

Streamer Macarius asegura que está enamorado de Suheyn Cipriani

El creador de contenido Macarius habló abiertamente sobre el romance que mantiene con Suheyn Cipriani, relación que empezó a comentarse desde inicios de enero, cuando ambos fueron captados en actitudes cariñosas. En la transmisión de Satélite +, el streamer no dudó en referirse a los cuestionamientos que recibe la influencer, a quien algunos tildan de 'migajera' por la forma en que vive su relación.

"La gente la molesta mucho a Suheyn porque dicen que es migajera. Eso no tiene nada que ver porque yo le demuestro mucho mi amor a ella", expresó. Además, explicó que su compromiso va más allá de palabras, ya que incluso dejaría Arequipa para estar con la exmiss Perú. "Yo no vivo aquí, he venido de Arequipa solamente por ella. No tengo nada que hacer en Lima, estoy aquí por ella y me estoy quedando mucho tiempo", afirmó.

De otro lado, el streamer remarcó que los cambios que está realizando en su vida no responden a dependencia, sino a que siente amor por la influencer. "He cambiado muchas cosas de mi vida por ella. Y eso no se trata de ser migajero, sino de que estoy enamorado, me encanta estar con ella y por eso estoy aquí", resaltó, dejando en claro que su relación con Suheyn Cipriani es sólida.

¿Cómo se conocieron Suheyn Cipriani y el streamer Macarius?

Suheyn Cipriani contó que conoció a Macarius hace dos meses en la grabación de 'Stream y sazón', aunque él se mostró indiferente al inicio. Luego coincidieron en una discoteca, donde ella decidió acercarse y así comenzaron a salir. La relación tuvo una breve ruptura cuando él se molestó al oírla decir que estaba soltera en el pódcast, situación que ella buscó arreglar viajando a Arequipa, logrando finalmente la reconciliación.

