Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Saca día a día S/3.000"

Rossana Bravo, además de la denuncia presentada en su contra por su madre, registra otros antecedentes por robo y fue arrestada por el presunto delito de clonación de tarjetas. | Foto: composición LR/ Arriba mi gente

Luz Angélica Meneses Tay, una adulta mayor de 62 años, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida al denunciar públicamente que su hija mayor, Rossana Patricia Bravo Meneses, le robó cerca de S/200.000 de su cuenta de jubilación. Según contó la agraviada, quien padece hipertensión y diabetes, enfermedades que requieren tratamiento constante, comenzó a sospechar de las acciones de su primogénita al notar que llegaba a casa con nuevos artículos y artefactos.

"Mi hija, la mayor, ha robado todas mis cuentas de mi jubilación. Empecé a sospechar de todo. Venía con cosas que compraba, con colchones para el bebe, porque tengo un nieto, con roperos, y yo me preguntaba: ¿De dónde tiene plata? ¿Qué está pasando?", señaló en una entrevista para el programa 'Arriba mi gente'.

Hija habría retirado S/3.000 diarios hasta gastar casi S/200.000 de su jubilación y US$6.000 de una cuenta en Interbank.

Según contó Shirley Bravo Meneses, hija menor de doña Luz, su hermana Rossana era la única persona que tenía acceso a los documentos personales de su madre, así como a sus tarjetas de crédito, puesto que vivió con ella hasta mayo de 2025. Asimismo, debido al delicado estado de salud de su progenitora, explicó que era esta misma persona quien se encargaba de realizar los retiros de su CTS y fondo de pensiones, por lo que conocía las fechas de cobro.

De acuerdo con el estado de cuenta de Luz Angélica Meneses, Rossana Patricia Bravo Meneses realizó operaciones a través de cajeros del Banco de la Nación y, junto con su pareja, dispuso de sumas de hasta S/3.000 diarios. Además, efectuó compras en centros comerciales por montos de hasta S/5.000.

"Me la traje a mi casa y estuve requiriendole los documentos (de mi madre) a mi hermana y ella se negó en todo momento a entregarlos. Ella vino sacando ese dinero de manera sistemática, día tras día. En dos a tres meses (de abril a junio de 2025) ha vaciado cerca de S/200.000 de (la cuenta del) Banco de la Nación y US$6.000 del banco Interbank (...) Pecamos de confiada, pensamos que jamás iba a atentar contra su propia madre", sentenció Shirley Bravo Meneses.

La lujosa vida que mostraba Rossana Patricia Bravo en sus redes sociales

A través de sus cuentas en redes sociales, mostradas en el reportaje del programa anteriormente mencionado, Rossana Patricia Bravo exhibía compras de diversos artículos de marcas de lujo como Dior y Louis Vuitton. Asimismo, se grababa mostrando fajos de billetes de S/100 en sus manos.

'Arriba mi gente' se puso en contacto con Rossana Patricia, quien afirmó que todas las denuncias en su contra eran falsas y que su hermana buscaba perjudicarla. Asimismo, señaló que sí retiró efectivo de la cuenta de su madre por un monto aproximado de S/60.000, pero aseguró que dicho dinero fue destinado a la remodelación de la vivienda que su progenitora tiene en Villa El Salvador.

Rossana Patricia Bravo Meneses se mostraba en redes sociales mostrando fajos de dinero y compras de marcas lujosas como como Dior y Louis Vuitton. Foto: composición LR/Arriba mi gente

"Yo tengo todas la pruebas. Yo realicé los retiros pero no del monto que ellas (mi hermana y mi mamá) dicen. Eso no solo era para la manutención. Mi mamá tiene una casa que yo me he encargado de remodelarla para que ella pueda alquilarlo. Son tres pisos los que se han remodelado y fumigado (...) Mi mamá está siendo manipulada", sentenció.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por su hermana, quien mostró videos del interior y exterior de la vivienda, evidenciando la falta de mantenimiento y cuidado. El caso ya fue elevado a la Fiscalía y doña Luz espera que se haga justicia.