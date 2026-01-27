HOYSuscripcion LR Focus

Toda la verdad sobre Keiko Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

¿Eres pensionista ONP? Revisa el cronograma de pagos de febrero tras aumento aprobado hasta S/1.000

Los pagos ONP se realizarán en febrero de 2026, organizados por el apellido paterno. El costo anual del aumento se estima en S/311 millones.

Cronograma de pagos para jubilados ONP en febrero del 2026.
Cronograma de pagos para jubilados ONP en febrero del 2026. | Foto: composición LR

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que cerca de 237.000 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez serán beneficiados con el incremento de la pensión desde este febrero del 2026. La medida fue dispuesta por el Ejecutivo, elevando el tope máximo de las pensiones hasta los S/1.000.

¿Cuál es el cronograma de pagos para jubilados ONP en enero del 2026?

De acuerdo a la ONP, el pago de las pensiones con el incremento será en este abono de febrero del 2026 a causa de que la planilla del mes de enero ya se encontraba procesada. En ese sentido, los pagos serán de acuerdo a la letra del apellido paterno del beneficiario.

Cronograma de pagos

  • A – C: 6 de febrero
  • D – L: 9 de febrero
  • M – Q: 10 de febrero
  • R – Z: 11 de febrero.

La medida tendrá un costo anual estimado de S/ 311 millones, monto que será financiado con cargo al presupuesto institucional de la ONP.

¿Quiénes serán beneficiados con el incremento de la pensión ONP en febrero del 2026?

Mediante el Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo aprobó un reajuste en las pensiones de los afiliados a la ONP bajo la Ley 19990, estableciendo un tope máximo de hasta S/1.000 para pensionistas de jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones que cuenten con pensión definitiva reconocida hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el caso de los jubilados que acrediten al menos 20 años de aportes, el incremento podrá llegar hasta S/100, mientras que quienes ya recibieron un aumento previo por la Ley n.º 32123 accederán a un pago complementario para completar el beneficio.

