Juliaca: capturan a banda presuntamente dedicada a robos de viviendas; tenían armas y prendas policiales

Un operativo policial permitió la desarticulación de la peligrosa organización criminal conocida como ‘Los Injertos de Juliaca’, la cual estaría dedicada al robo y asalto de viviendas.

El operativo se llevó a cabo el 20 de febrero a las 21:30 horas, logrando la captura de seis integrantes de la banda. Entre ellos figura Nilson Canaza (32), alias ‘Chiky’, señalado como cabecilla, junto a William Lipa (52), alias ‘Loco’; Willy Coaquira (32), alias ‘Teo’; Juan Tola (43), alias ‘Huara’; Walther Sutty (39), alias ‘Omar’; y Efraín Ramos (36), alias ‘Chapulín’.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

El operativo permitió incautar un arsenal de guerra que evidencia la peligrosidad del grupo. Entre las armas decomisadas figuran un revólver Smith Wesson con seis cartuchos, tres pistolas Glock, Walther y Sig Sauer, un fusil Galil modelo 706 con serie erradicada y una escopeta Uzkon 12GA Magnum también con serie borrada.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además, se hallaron seis cacerinas con 86 cartuchos de diversos calibres, pasamontañas, un chaleco antibalas, accesorios tácticos y prendas con inscripciones policiales.

La intervención también incluyó la recuperación de dos vehículos utilizados en actividades ilícitas: un Chevrolet Onix Joy de placa X5A-177 y una camioneta Toyota Hilux de placa VCA-916. Se hallaron además placas falsas, stickers plastificados y siete teléfonos celulares.

Investigan último enfrentamiento

El jefe de la Región Policial, general PNP Jorge Tomás Guardia Riveros, informó que las armas incautadas habrían sido utilizadas en hechos delictivos recientes. Añadió que se investiga la participación de la banda en un enfrentamiento con efectivos policiales días atrás.

Los seis capturados, junto con las armas, vehículos y demás especies incautadas, fueron puestos a disposición de la fiscal Elizabeth Pamela Espezua Miraval, de la Fiscalía Provincial Penal de San Román – Juliaca, para continuar con las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades penales.

Descartan participación de policías

En relación con las prendas policiales encontradas, el general Guardia descartó tajantemente que se trate de efectivos en actividad. Precisó que los chalecos y accesorios hallados habrían sido utilizados por los delincuentes para simular operativos y confundir a sus víctimas, lo que aumenta la gravedad de sus acciones.

Finalmente, la autoridad policial informó que durante el año se han desarticulado 26 bandas criminales en la región de Puno, pero subrayó que la intervención contra ‘Los Injertos de Juliaca’ representa un golpe de mayor impacto por el nivel de armamento y organización detectado.