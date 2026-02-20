Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 25 de LaLiga de España

Real Madrid y Osasuna se enfrentan por la fecha 25 de LaLiga de España. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO juegan este 21 de febrero, desde las 12.30 p. m. (hora peruana), por LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el estadio El Sadar, con transmisión por TV a cargo del canal DGO. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen de imponerse 4-1 ante Real Sociedad por el campeonato local. Por Champions League, Real Madrid ganó 1-0 el partido de ida por los playoffs al Benfica. En cuanto a Osasuna, mantiene una racha de 5 partidos sin conocer la derrota en LaLiga de España.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna?

Los equipos de Real Madrid y Osasuna se verán las caras por la fecha 25 de LaLiga española. El partido se jugará este sábado 21 de febrero en Pamplona, desde las 12.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 11.30 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1:30 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna?

El partido Real Madrid vs Osasuna, por la fecha 25 de LaLiga española, será transmitido por la señal de DSports para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de DGO.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé. Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Lucas Torró, Jon Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Ante Budimir.

Pronóstico de Real Madrid vs Osasuna

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Osasuna.

Betsson: gana Real Madrid (1,68), empate (4,15), gana Osasuna (4,70)

Betano: gana Real Madrid (1,72), empate (4,10), gana Osasuna (5,00)

Bet365: gana Real Madrid (1,67), empate (4,00), gana Osasuna (4,75)

1XBet: gana Real Madrid (1,74), empate (4,20), gana Osasuna (4,92)

Coolbet: gana Real Madrid (1,68), empate (4,20), gana Osasuna (5,05)

Doradobet: gana Real Madrid (1,73), empate (4,20), gana Osasuna (4,75)

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Osasuna?

Real Madrid y Osasuna disputarán este encuentro por la fecha 25 de LaLiga en el estadio El Sadar. Este recinto tiene capacidad para 23.516 espectadores.

Historial reciente de Real Madrid vs Osasuna