Un nuevo proyecto se inicia en San Juan de Lurigancho. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Ministerio de Vivienda y la comuna distrital comenzaron los trabajos de limpieza y remoción de los restos del antiguo Puente Los Libertadores, ubicado en el malecón Checa. Esta estructura colapsó hace ocho años, convirtiéndose en un foco de inseguridad para los vecinos y transeúntes.

El espacio estaba ocupado por personas de mal vivir y personas en situación de calle, lo que generaba riesgos para la comunidad. Por ello, las autoridades dispusieron recuperar el lugar y transformarlo en un proyecto con un nuevo propósito social.

¿Qué obra comunitaria planean en San Juan de Lurigancho?

La intervención apunta a convertir la zona en una losa deportiva o infraestructura comunitaria. El área, ubicada a la altura de la cuadra 14 del malecón Checa, dejó de ser un paso peatonal seguro y se convirtió en un punto de riesgo por delincuencia. Ahora, con los escombros retirados, se busca devolver el espacio a la comunidad con un uso social y recreativo.

Alejandro Jiménez Morales, general de la Municipalidad de Lima, explicó que las labores corresponden a la recuperación del terreno en la faja marginal de la margen derecha del río Rímac. “Se proyecta un trabajo conjunto con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para transformar este espacio recuperado en una losa deportiva o infraestructura comunitaria”, detalló.

Recuperan terreno en el margen del río Rímac

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, indicó que se desplegó un equipo técnico con maquinaria pesada para liberar la zona en un plazo estimado de tres días. “Tenemos ocho maquinarias adquiridas en esta gestión. Estamos trabajando con 25 operadores e ingenieros, cumpliendo el pedido de nuestro alcalde de ejecutar estas obras hoy domingo (25 de enero), sin descanso, para devolverle la tranquilidad al vecino”, precisó.

La intervención cuenta con el apoyo de personal de EMAPE (Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos), Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional, con el objetivo de retirar los restos de la estructura colapsada que ponían en riesgo a quienes transitan cerca del río Rímac, devolviendo así un espacio seguro a los vecinos de San Juan de Lurigancho.

