¿Por qué el 'Monstruo’ hizo dos paradas antes de llegar a Lima desde Paraguay? Experto lo explica

El 'Monstruo' fue trasladado al Perú desde Paraguay con escalas en Cochabamba y Arequipa. | PNP | Composición LR

Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', llegó a Perú tras ser capturado por la policía paraguaya el 24 de septiembre de 2025. Fue entregado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que se cumpliera su extradición al país. El presunto criminal permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza.

La entrega se concretó a las 6:00 a.m. (hora local) en las instalaciones del Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea del Paraguay, situadas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción. Antes de su llegada a Lima, el 'Monstruo' abordó la aeronave Antonov de la Policía Nacional del Perú (PNP), con matrícula PNP 233, realizando su primera parada en Cochabamba, Bolivia, para abastecerse de combustible y luego una nueva parada, esta vez en Arequipa.

¿Por qué el 'Monstruo’ hizo dos paradas antes de llegar a Lima desde Paraguay?

Según declaró Ricardo Valdés, exministro del Interior, a La República, la decisión de usar un Antonov de la PNP respondió a criterios de seguridad, operatividad y limitaciones técnicas del avión utilizado. "Por la peligrosidad, decidieron usar un avión de la policía"; sin embargo, señaló que estos aviones tienen más de 20 años de antigüedad y que solo están preparados para distancias cortas.

De acuerdo con una investigación de este medio, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior (Mininter) adquirió aviones Antonov AN-74 por 63,9 millones de dólares, ofertados por la compañía Aero Express FZE de Emiratos Árabes Unidos. No obstante, la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL) y la Contraloría General de la República advirtieron que estos medios de transporte eran de 2014.

Si bien se pudo realizar el traslado en un vuelo comercial, el exministro indicó que, en este caso, se evaluaron riesgos adicionales. Entre ellos, el impacto reputacional para la aerolínea y el posible malestar de los pasajeros al compartir vuelo con un criminal de alta peligrosidad. Además, en un vuelo comercial, la Policía no tiene control total sobre los pasajeros, lo que abre un riesgo —aunque remoto— de acciones de cómplices o secuaces.

Las escalas de extradición del 'Monstruo'. Foto: X

"Están preparados para distancias relativamente cortas", indica sobre los aviones de la PNP. Debido a esas limitaciones técnicas, el plan de vuelo contempló paradas intermedias para evitar riesgos de agotamiento de combustible o de la aeronave. En ese contexto, Arequipa fue elegida como punto de escala, ya que cuenta con un aeropuerto bien equipado y con condiciones operativas adecuadas, a pesar de los reportes de clima adverso en ese momento.

El experto consideró que, tratándose de un traslado de alto perfil, a nivel de Estado, debió emplearse una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú. "Tiene mayor capacidad operativa y autonomía de vuelo".

