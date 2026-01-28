Hoy Tacna vivirá el día sin sombra: ¿cuándo y a qué hora será visible este fenómeno en Lima y Callao?
Este evento astronómico, que provoca la ausencia de sombras al mediodía, se manifestará en diversas ciudades del país desde enero hasta marzo. En las próximas semanas ocurrirá en Lima y Callao.
Durante el verano 2026, diversas ciudades del Perú experimentarán el paso central del sol, un fenómeno astronómico también conocido como el “día sin sombra”, que ocurre cuando el sol se ubica exactamente sobre el cenit, alcanzando una altura de 90 grados en el cielo. Este evento llegará hoy al país 28 de enero, en Tacna, a las 11:53 a.m. En el caso de Lima y Callao, estará el 16 de febrero a las 12:22 p.m., según informó Asismet.
En ese momento, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre la superficie terrestre, lo que provoca que los objetos verticales prácticamente no proyecten sombra al mediodía. Este evento solo puede observarse en las zonas ubicadas dentro de la franja tropical del planeta, como el territorio peruano.
¿En qué consiste el paso central del Sol?
A diferencia de un mediodía solar común, durante el paso central del sol este se posiciona en el punto más alto posible del cielo. El fenómeno se produce una o dos veces al año en cada localidad, dependiendo de su latitud, y suele estar asociado a altos niveles de radiación ultravioleta, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de protección solar.
El paso central del Sol fue utilizado hace más de 2.200 años por el matemático, astrónomo y geógrafo griego Eratóstenes, quien comparó la ausencia de sombra en Siena con la proyección solar en Alejandría para calcular, con notable precisión, la circunferencia de la Tierra, sentando las bases de la geografía científica.
Fechas y horarios del paso central del Sol en Perú – Verano 2026
El fenómeno se presentará progresivamente de sur a norte entre fines de enero y marzo. Estas son las fechas y horarios locales confirmados:
- Tacna: 28 de enero – 11:53
- Moquegua: 30 de enero – 11:57
- Mollendo: 31 de enero – 12:01
- Arequipa: 1 de febrero – 11:54
- Puno: 3 de febrero – 12:13
- Nasca: 6 de febrero – 12:17
- Ica: 10 de febrero – 12:17
- Cusco: 12 de febrero – 12:08
- Abancay: 12 de febrero – 12:05
- Ayacucho: 13 de febrero – 12:11
- Puerto Maldonado: 14 de febrero – 11:50
- Huancavelica: 14 de febrero – 12:13
- Huancayo: 16 de febrero – 12:14
- Lima y Callao: 16 de febrero – 12:22
- Huacho y Huaura: 19 de febrero – 12:24
- Cerro de Pasco: 20 de febrero – 12:18
- Huánuco: 22 de febrero – 12:18
- Huaraz: 23 de febrero – 12:23
- Tingo María: 24 de febrero – 12:17
- Chimbote: 24 de febrero – 12:25
- Pucallpa: 26 de febrero – 12:10
- Trujillo: 27 de febrero – 12:28
- Cajamarca: 2 de marzo – 12:12
- Chiclayo: 3 de marzo – 12:31
- Tarapoto: 3 de marzo – 12:17
- Moyobamba: 4 de marzo – 12:27
- Chachapoyas: 4 de marzo – 12:23
- Piura: 7 de marzo – 12:03
- Iquitos: 10 de marzo – 12:03
- Tumbes: 11 de marzo – 12:31
