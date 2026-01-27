HOYSuscripcion LR Focus

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Lo último del Perú y el mundo | 27 de enero 2026

Sociedad

Tras la huida de la interna embarazada en Arequipa, detienen e investigan a agentes del INPE por presunto favorecimiento en su fuga

La interna, sentenciada por trata de personas, desapareció del hospital Honorio Delgado en Arequipa mientras estaba bajo custodia penitenciaria. Dos agentes del INPE permanecen detenidas de forma preliminar.

Investigan a oficiales del INPE por fuga de interna en Arequipa
Investigan a oficiales del INPE por fuga de interna en Arequipa | Composición LR | Mirelia Quispe

La fuga de una interna embarazada del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza, ocurrida la madrugada del 26 de enero en la región Arequipa, activó una investigación fiscal contra dos agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un presunto favorecimiento en la evasión.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa dispuso el inicio inmediato de diligencias preliminares contra Leonor Chuctaya y Tatiana Apaza, personal del INPE que tenía a su cargo la custodia directa de la interna Viviana Rivadeneyra Mariano, quien cumplía condena por el delito de trata de personas en el penal de mujeres de Socabaya.

PUEDES VER: Interna embarazada burla custodia del INPE y se fuga del Hospital Regional de Arequipa durante atención médica

lr.pe

Abren investigación contra agentes del INPE tras fuga de interna

La investigación está a cargo del fiscal provincial Albert Jhon Aldonates Molina y comprende el presunto delito contra la administración de justicia, en la modalidad de favorecimiento a la fuga. Ambas investigadas se encuentran detenidas de manera preliminar en la Unidad de Flagrancia de Arequipa, mientras se desarrollan las diligencias urgentes ordenadas por el Ministerio Público.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según la información fiscal, la interna fue trasladada al nosocomio debido a su avanzado estado de gestación, de aproximadamente 40 semanas. Permanecía internada en el área de obstetricia bajo custodia del INPE cuando se produjo su fuga.

PUEDES VER: Interno condenado por violación sexual se fuga del penal de Huánuco: INPE confirma escape y PNP despliega operativo de búsqueda

lr.pe

Fuga durante internamiento médico

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 3:00 a. m. el personal advirtió que la interna ya no se encontraba en el área de obstetricia del hospital, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se comunicó el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Registros de cámaras de seguridad muestran a la mujer salir y caminar por la zona externa de Emergencia tras abandonar el hospital por la Puerta N.° 1, ubicada cerca del área de Psiquiatría. Información preliminar señala que solo llevaba un grillete en una muñeca, el cual se encontraba suelto, lo que habría facilitado su huida.

Acciones ordenadas por la Fiscalía

El despacho fiscal dispuso una serie de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Según indicaron, estas incluyen la toma de declaraciones de las agentes investigadas y del personal policial interviniente, verificación domiciliaria, identificación biométrica en el sistema AFIS, pericias técnicas, revisión de registros y videos de seguridad del hospital, así como el requerimiento de información oficial al INPE.

Desde la Fiscalía indicaron que estas actuaciones buscan determinar si existió responsabilidad penal en la custodia de la interna al momento de la fuga y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la evasión.

