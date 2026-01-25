HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alerta del Minsa por picadura de araña doméstica en Perú: síntomas pueden agravarse y causar la muerte

Las autoridades de salud advierten que el veneno de la Loxosceles puede provocar la falla multiorgánica si no es atendida a tiempo. En Ucayali hubo una víctima mortal y en Lima se reportaron 36 casos.

La picadora de las arañas domésticas pueden ser mortales si no se usa el antiveneno.
La picadora de las arañas domésticas pueden ser mortales si no se usa el antiveneno. | Foto: composición LR/ Minsa

Los casos de mordeduras de araña casera (del género llamado Loxoscele) han incrementado en diversas regiones del país. De acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA), su mordedura es considerada una emergencia médica que, de no recibir tratamiento inmediato, puede derivar en cuadros graves de salud o incluso la muerte.

La araña casera es común en los hogares peruanos, es de tamaño mediano y tiene patas robustas que pueden ser de 3.5 o 4 centímetros como máximo. Se oculta frecuentemente detrás de cuadros, muebles antiguos, armarios y en rincones oscuros que no se limpian con regularidad.

De acuerdo al Dr. Manuel Espinoza, infectólogo del Minsa, estas arañas y demás insectos aumentan su producción debido al cambio de clima, en especial por el aumento de temperatura durante el verano.

"Son animales muy tímidos, usualmente rehúyen la presencia del ser humano, y por eso salen de noche cuando ya todos están durmiendo. Lamentablemente, ocurre un accidente, y de repente está uno en la cama acostado y la arañita pasa por la pared; nos apoyamos en la pared y la arañita se siente aplastada. Al sentirse aplastada, nos muerde", advierte.

El INS reveló el fallecimiento de un menor en Ucayali a causa de la mordedura de araña.

El INS reveló el fallecimiento de un menor en Ucayali a causa de la mordedura de araña. Foto: composición LR/ Minsa

¿Cómo identificar si has sido afectado por la picadura de araña doméstica?

De acuerdo al Dr. Espinoza, el principal indicador de que haya sido víctima de una picadura de la araña se debe a la presencia del dolor intenso en la zona afectada que puede ser "tipo quemazón".

"En otros casos, la persona sintió que algo rozó su piel, algo le hincó, revisa y hay una arañita muerta. Es otra forma de poder sospechar que uno fue mordido por la araña", indica.

El especialista también advierte que si se ignora el dolor por varios minutos o incluso horas, en lugar de las mordeduras podrían aparecer "lesiones como si le hubieran dado un golpe" y se observan "partes de sangre con partes bien pálidas que tiene un aspecto que se le llama marmóreo".

Al pasar demasiado tiempo sin atención e incluso por mover demasiado la zona afectada, el veneno de la araña puede expandirse y diseminarse por el sistema linfático.

"Algunas personas, con la picadora, pueden presentar fiebre; otros se pueden enronchar completamente, a otros les puede subir la presión o bajar la presión", revela el doctor Espinoza.

¿Qué hacer ante una picadura y cómo afecta a las personas si no se trata?

Ante la sospecha de una picadura, el infectólogo recomienda llevar al paciente, niño, adulto o adulto mayor, a la emergencia de cualquier centro asistencial para el seguimiento de la mordedura o ser referido a un nivel superior.

"En los centros asistenciales, en la mayoría de ellos, tenemos el llamado suero antiveneno para la mordedura de arañas. Este suero se denomina suero antiloxocílico. Idealmente, debe administrarse dentro de las primeras 4 horas después de la mordedura. El máximo recomendado son 24 horas, pero cuanto antes se administre el suero, menores serán las complicaciones", señala el Dr. Manuel Espinoza.

El tratamiento se complica si se trata pasado el tiempo e incluso puede ocasionar la muerte. De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Salud (INS) hay 36 casos reportados solo en Lima y una víctima mortal en Ucayali.

"En la piel se puede formar una úlcera, a veces bastante profunda, con partes negras que deben ser recortadas en una sala de cirugía para eliminar todo el tejido muerto, y luego se coloca un tipo de parche para favorecer la regeneración del tejido. La observación de estas personas se realiza durante 24-48 horas en el servicio de emergencia debido a una forma grave llamada loxocelismo cutáneo visceral, en la cual esta toxina, este veneno, produce daño a otros órganos: inflamación en los pulmones, el hígado, los riñones y la misma piel, que también se ve afectada. Esta falla multiorgánica, si no se trata adecuadamente en un servicio de cuidados intensivos, llevará irremediablemente a la muerte de la persona", alerta el especialista.

