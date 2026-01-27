EsSalud alerta: Ola de calor multiplica los riesgos de lesiones en la piel de bebés

EsSalud advierte sobre los riesgos de exponer al sol a bebés menores de un año. | Difusión

EsSalud advierte sobre los riesgos de exponer al sol a bebés menores de un año. | Difusión

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) advierte que las intensas olas de calor que se registran en el país representan y multiplican un riesgo especial para los bebés, cuya piel aún no ha desarrollado por completo su barrera cutánea. Así lo indicó Yuliana Nieto, dermatóloga del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud, quien explicó a La República que la piel de un recién nacido es mucho más vulnerable a agentes externos como la radiación solar, la contaminación, el sudor y las picaduras de insectos.

Según la especialista, durante el verano las afectaciones cutáneas más frecuentes en los bebés son el salpullido, la dermatitis del pañal y, en casos de exposición directa al sol, las quemaduras solares o incluso la insolación. “La piel del bebé no tiene las mismas características que la de un niño mayor o un adulto, por eso está más expuesta a sufrir daños”, precisó.

TE RECOMENDAMOS JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Niños menores de un año no deben estar expuestos al sol, advierte experta en EsSalud

La Dra. Nieto recalcó que los niños menores de un año no deben ser expuestos directamente al sol, debido a que el Perú presenta uno de los niveles más altos de radiación solar en el mundo. Entre las principales medidas preventivas recomendó el baño frecuente, el uso de ropa ligera y de algodón, el cambio inmediato del pañal y la aplicación de cremas de barrera con óxido de zinc para prevenir la dermatitis.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, advirtió sobre el uso de colonias en bebés, ya que contienen alcohol y pueden irritar la piel. En cuanto a la protección solar, señaló que los niños deben usar protectores solares minerales, elaborados con óxido de zinc o dióxido de titanio, ya que no contienen componentes químicos agresivos.

También recomendó evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, utilizar sombreros de ala ancha, ropa con protección UV e hidratar adecuadamente a los niños, tanto por fuera como por dentro. Para los bebés mayores de seis meses, sugirió el consumo de frutas de temporada como sandía y melón, además de jugos naturales de piña o papaya, evitando las gaseosas.

¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que un bebé se exponga al sol?

Sobre las consecuencias a largo plazo, la especialista alertó que la radiación solar se acumula en la piel desde la infancia. Citó un estudio de la Asociación Española de Pediatría, el cual señala que hasta el 80 % de los casos de cáncer de piel podrían prevenirse si se adoptan hábitos adecuados de protección solar desde edades tempranas.

La Dra. Nieto reiteró su llamado a los padres: “No expongan al sol a los niños menores de un año. Su piel no está preparada. A partir del año, la exposición debe ser gradual y siempre con protección”. Además, recomendó enjuagar a los niños con agua potable luego de ir a la playa o piscina, ya que la sal y el cloro resecan la piel y pueden causar dermatitis.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.