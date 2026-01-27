El 'Monstruo' llega a Perú EN VIVO: últimas noticias de la extradición de Erick Moreno desde Paraguay

Erick Moreno Hernández llegará con un fuerte contingente policial a fin de evitar imprevistos durante su traslado | Composición LR | Difusión

Erick Moreno Hernández llegará con un fuerte contingente policial a fin de evitar imprevistos durante su traslado | Composición LR | Difusión

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', finalmente llegará al Perú este miércoles 28 de enero a las 6:00 a. m., tras la aprobación de su extradición y en el marco de un operativo coordinado entre la policía paraguaya y peruana. El traslado de uno de los criminales más buscados de nuestro país se realizará bajo estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía del Perú, el regreso del 'Monstruo' involucra custodia policial permanente, controles migratorios y escalas técnicas definidas previamente, con el fin de evitar imprevistos. Incluso, el contingente policial estará presente desde su salida del centro penitenciario paraguayo. La entrega de Erick Moreno es el resultado de un trabajo conjunto entre el sistema judicial, la PNP y la diplomacia entre ambos países.

El regreso del 'Monstruo' EN VIVO 19:04 Protocolos para el traslado del 'Monstruo' Cuando Erick Moreno Hernández se encuentre en el Perú, deberá seguir una serie de protocolos: - Será conducido a un juez de investigación preparatoria o de garantias. - Pasará la audiencia de control y acusación, donde el juez lo identificará con nombre, apellido, huellas digitales y preguntas de rigor. - Reconocimiento médico legal. - Será puesto a disposición del INPE, para que se decidan a qué centro penitenciario irá a cumplir condena. 18:58 Lo que enfrentará alias el 'Monstruo' El proceso penal que enfrentará Erick Moreno en el Perú tendrá límites legales, debiso al principio de reciprocidad vigentes en los acuerdos internacionales de extradición. De acuerdo con el abogado penalista, Vladimir Padilla, la justicia peruana no podría imponer una sanción mayor que la contemplada en el país que concede la extradición: Paraguay. "Si lo extraditan, no puedes aplicar esa pena si no existe en su legislación”, indicó en conversación con RPP. Por ello, Moreno será juzgado por los delitos de secuestro y organización criminal, robo agravado y extorsión. 18:51 Sería enviado a Challapalca El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, informó que Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', será encarcelado en el penal de alta peligrosidad de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, en la región de Tacna, tras su extradición desde Paraguay. La llegada del líder de los Injertos del Cono Norte está prevista para este 28 de enero, según informó la Fiscalía.



Las autoridades han declarado que el operativo de traslado del 'Monstruo' cuenta con un plan estratégico reservado y una coordinación transnacional. Por ello, Revoredo aseguró que cuando Moreno llegue al país, será trasladado directamente al penal. "Este irrecuperable no tiene espacio. Se irá directamente a Challapalca, donde la sociedad lo olvidará de por vida", precisó la autoridad.

