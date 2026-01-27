HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí vs. Generación Z y Chávez Cresta en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

El 'Monstruo' llega a Perú EN VIVO: últimas noticias de la extradición de Erick Moreno desde Paraguay

El traslado de Erick Moreno implica la participación de la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y diplomacias peruanas y paraguayas.

Erick Moreno Hernández llegará con un fuerte contingente policial a fin de evitar imprevistos durante su traslado
Erick Moreno Hernández llegará con un fuerte contingente policial a fin de evitar imprevistos durante su traslado | Composición LR | Difusión

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', finalmente llegará al Perú este miércoles 28 de enero a las 6:00 a. m., tras la aprobación de su extradición y en el marco de un operativo coordinado entre la policía paraguaya y peruana. El traslado de uno de los criminales más buscados de nuestro país se realizará bajo estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía del Perú, el regreso del 'Monstruo' involucra custodia policial permanente, controles migratorios y escalas técnicas definidas previamente, con el fin de evitar imprevistos. Incluso, el contingente policial estará presente desde su salida del centro penitenciario paraguayo. La entrega de Erick Moreno es el resultado de un trabajo conjunto entre el sistema judicial, la PNP y la diplomacia entre ambos países.

El regreso del 'Monstruo' EN VIVO

19:04
27/1/2026

Protocolos para el traslado del 'Monstruo'

Cuando Erick Moreno Hernández se encuentre en el Perú, deberá seguir una serie de protocolos: 

- Será conducido a un juez de investigación preparatoria o de garantias. 

- Pasará la audiencia de control y acusación, donde el juez lo identificará con nombre, apellido, huellas digitales y preguntas de rigor. 

- Reconocimiento médico legal. 

- Será puesto a disposición del INPE, para que se decidan a qué centro penitenciario irá a cumplir condena. 

18:58
27/1/2026

Lo que enfrentará alias el 'Monstruo'

El proceso penal que enfrentará Erick Moreno en el Perú tendrá límites legales, debiso al principio de reciprocidad vigentes en los acuerdos internacionales de extradición. 

De acuerdo con el abogado penalista, Vladimir Padilla, la justicia peruana no podría imponer una sanción mayor que la contemplada en el país que concede la extradición: Paraguay. "Si lo extraditan, no puedes aplicar esa pena si no existe en su legislación”, indicó en conversación con RPP. Por ello, Moreno será juzgado por los delitos de secuestro y organización criminal, robo agravado y extorsión. 

18:51
27/1/2026

Sería enviado a Challapalca

El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, informó que Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', será encarcelado en el penal de alta peligrosidad de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, en la región de Tacna, tras su extradición desde Paraguay. La llegada del líder de los Injertos del Cono Norte está prevista para este 28 de enero, según informó la Fiscalía.

Las autoridades han declarado que el operativo de traslado del 'Monstruo' cuenta con un plan estratégico reservado y una coordinación transnacional. Por ello, Revoredo aseguró que cuando Moreno llegue al país, será trasladado directamente al penal. "Este irrecuperable no tiene espacio. Se irá directamente a Challapalca, donde la sociedad lo olvidará de por vida", precisó la autoridad.

TE RECOMENDAMOS

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Tras meses detenido, así llegará el ‘Monstruo’ extraditado desde Paraguay para enfrentar a la justicia peruana

Tras meses detenido, así llegará el ‘Monstruo’ extraditado desde Paraguay para enfrentar a la justicia peruana

LEER MÁS
El 'Monstruo' será encarcelado en Challapalca tras su extradición al Perú, según PNP: "Donde la sociedad lo olvide de por vida"

El 'Monstruo' será encarcelado en Challapalca tras su extradición al Perú, según PNP: "Donde la sociedad lo olvide de por vida"

LEER MÁS
El 'Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 25 y 28 de enero, según Fiscalía

El 'Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 25 y 28 de enero, según Fiscalía

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Adolescente denuncia abuso sexual por parte de su padrastro y encubrimiento de su madre en Cajamarca

Adolescente denuncia abuso sexual por parte de su padrastro y encubrimiento de su madre en Cajamarca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Cielo para dos 5: Park Hee-sun, Kim Go-eun y la lista completa de participantes de la nueva temporada del reality de Netflix

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Sociedad

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de enero, vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025