Mujer ataca con pintura e insulta a conserjes de edificio en Surco por no abrirle la puerta

Una joven fue denunciada por agredir de forma reiterada a dos conserjes de un edificio ubicado en el distrito de Santiago de Surco, luego de lanzarles pintura, insultarlos y atacarlos físicamente en distintos momentos. Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad y fueron corroborados por vecinos del inmueble. Los trabajadores afectados ya presentaron una denuncia ante las autoridades y esperan que se inicie una investigación.

El ataque más reciente ocurrió el último sábado 24 de enero. Las cámaras captaron a la mujer esperando en la puerta del edificio y, tras algunos segundos, aprovechó el ingreso de dos adultos mayores para adelantarse y entrar al vestíbulo, donde increpó a los conserjes por no abrirle la puerta.

Temor entre los vecinos del edificio por la seguridad

Minutos después, la mujer regresó y arrojó pintura blanca contra los trabajadores. No conforme con ello, volvió a descender desde el ascensor y les lanzó una taza. “Varias veces a mi compañero le ha echado agua, le jala el pelo. No sé qué están esperando, que baje con un cuchillo o con agua caliente y nos lo eche”, denunció uno de los conserjes afectados a ATV, quien también aseguró que la mujer los insulta constantemente y les envía mensajes y llamadas para agredirlos verbalmente.

Vecinos del edificio confirmaron que la mujer exige que los conserjes le abran la puerta, pese a que todos los residentes cuentan con control eléctrico. “Ella quiere que corran a abrirle, pero acá cada uno se abre la puerta. Todos jalamos”, explicó un residente, quien detalló que la joven vive en el edificio desde hace pocos meses y que los conflictos se han intensificado en las últimas semanas.

La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes consideran que la mujer representa un peligro. “Esto puede terminar matando a alguien, quizá tire ácido muriático”, alertó una vecina, quien además denunció que la agresora utiliza insultos y expresiones discriminatorias contra los trabajadores. “Les dice que su única función es abrirle la puerta y que no sirven para nada”, agregó.

Agraviados presentan denuncia y mujer se justifica

Según chats a los que accedió Latina, la mujer, identificada como Lisbeth Monroy, justificó su conducta señalando que uno de los conserjes “no saluda” y afirmó: “asumí que es un animal porque no habla, solo reacciona con agua”. Asimismo, al ser consultada por el citado medio, negó las acusaciones y aseguró que fueron los trabajadores quienes le arrojaron pintura y la amenazaron. Tras insistir en su versión, decidió cortar la comunicación.

Ante estos hechos, los conserjes presentaron una denuncia en la comisaría de Monterrico. No obstante, señalaron que, pese a las pruebas y registros audiovisuales, la respuesta inicial de las autoridades fue que, mientras no existan lesiones visibles, el caso no calificaría como agresión física. Los trabajadores temen que la situación continúe escalando y aseguran que no desean esperar a que ocurra un hecho más grave.

