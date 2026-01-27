HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mujer ataca con pintura e insulta a conserjes de edificio en Surco por no abrirle la puerta

Los trabajadores presentaron una denuncia ante las autoridades por los hechos de violencia. La situación genera temor entre los vecinos, quienes advierten sobre el peligro que representa la joven agresora.

Conserjes denuncian agresiones de residente en edificio de Santiago de Surco
Conserjes denuncian agresiones de residente en edificio de Santiago de Surco | Latina

Una joven fue denunciada por agredir de forma reiterada a dos conserjes de un edificio ubicado en el distrito de Santiago de Surco, luego de lanzarles pintura, insultarlos y atacarlos físicamente en distintos momentos. Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad y fueron corroborados por vecinos del inmueble. Los trabajadores afectados ya presentaron una denuncia ante las autoridades y esperan que se inicie una investigación.

El ataque más reciente ocurrió el último sábado 24 de enero. Las cámaras captaron a la mujer esperando en la puerta del edificio y, tras algunos segundos, aprovechó el ingreso de dos adultos mayores para adelantarse y entrar al vestíbulo, donde increpó a los conserjes por no abrirle la puerta.

Temor entre los vecinos del edificio por la seguridad

Minutos después, la mujer regresó y arrojó pintura blanca contra los trabajadores. No conforme con ello, volvió a descender desde el ascensor y les lanzó una taza. “Varias veces a mi compañero le ha echado agua, le jala el pelo. No sé qué están esperando, que baje con un cuchillo o con agua caliente y nos lo eche”, denunció uno de los conserjes afectados a ATV, quien también aseguró que la mujer los insulta constantemente y les envía mensajes y llamadas para agredirlos verbalmente.

Vecinos del edificio confirmaron que la mujer exige que los conserjes le abran la puerta, pese a que todos los residentes cuentan con control eléctrico. “Ella quiere que corran a abrirle, pero acá cada uno se abre la puerta. Todos jalamos”, explicó un residente, quien detalló que la joven vive en el edificio desde hace pocos meses y que los conflictos se han intensificado en las últimas semanas.

La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes consideran que la mujer representa un peligro. “Esto puede terminar matando a alguien, quizá tire ácido muriático”, alertó una vecina, quien además denunció que la agresora utiliza insultos y expresiones discriminatorias contra los trabajadores. “Les dice que su única función es abrirle la puerta y que no sirven para nada”, agregó.

Agraviados presentan denuncia y mujer se justifica

Según chats a los que accedió Latina, la mujer, identificada como Lisbeth Monroy, justificó su conducta señalando que uno de los conserjes “no saluda” y afirmó: “asumí que es un animal porque no habla, solo reacciona con agua”. Asimismo, al ser consultada por el citado medio, negó las acusaciones y aseguró que fueron los trabajadores quienes le arrojaron pintura y la amenazaron. Tras insistir en su versión, decidió cortar la comunicación.

Ante estos hechos, los conserjes presentaron una denuncia en la comisaría de Monterrico. No obstante, señalaron que, pese a las pruebas y registros audiovisuales, la respuesta inicial de las autoridades fue que, mientras no existan lesiones visibles, el caso no calificaría como agresión física. Los trabajadores temen que la situación continúe escalando y aseguran que no desean esperar a que ocurra un hecho más grave.

