Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Jugadores de Alianza Lima denunciados por abuso sexual | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Estudiante de ingeniería muere apuñalado tras resistirse al robo de su celular en el Rímac: "Mi hijo era un joven ejemplar"

El adolescente de 19 años regresaba de su trabajo e iba de camino a su casa cuando un delincuente lo atacó con un arma punzante.

El joven de 19 años recibió un puñal en el pecho que le ocasionó la muerte.
El joven de 19 años recibió un puñal en el pecho que le ocasionó la muerte.

Martín Mamani Velásquez, de 19 años, fue asesinado tras resistirse al robo de su celular cuando se dirigía a su vivienda, ubicada en la avenida Álcazar, luego de salir de su trabajo. El ataque ocurrió en la avenida La Capilla, en el distrito del Rímac, donde el delincuente le propinó una puñalada que acabó con su vida.

El joven estudiaba Ingeniería en Ciberseguridad en el instituto Senati y, según contó su padre, Jorge Mamani, tenía el anhelo de incorporarse a la Policía para luchar contra la creciente inseguridad ciudadana.

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Estudiante falleció tras ser apuñalado en el pecho

De acuerdo con las cámaras de seguridad a las que obtuvo acceso La República, Martín Mamani caminaba por una calle donde no había muchos transeúntes. El delincuente, al notarlo solo, le sujeta la mochila con la intención de quitársela, pero el estudiante no dejó que le robaran.

Las imágenes muestran un intenso forcejeo entre ambos, hasta que el criminal utiliza un arma punzocortante para asestarla a la altura del pecho de su víctima; luego suelta el morral de forma brusca y se aleja corriendo. Martín comienza a caminar por la pista, pero al notar la herida, intenta cubrirla con sus manos y camina hacia una mujer que tenía el chaleco de la ATU para solicitarle ayuda.

En el video se puede ver a Martín Mamani muy herido. Él esperó a que la ayuda llegara, pero su cuerpo no resistió y terminó desplomándose en la avenida. Varias personas se acercaron para intentar auxiliarlo, pero al llegar al hospital se confirmó su fallecimiento.

Los restos del joven ya han sido retirados de la Morgue Central de Lima por sus familiares y ha sido velado en su vivienda en el Rímac.

Padre pide justicia tras asesinato de su hijo de 19 años

Jorge Mamani conversó con La República y lamentó que su hijo no haya podido ser atendido con mayor prontitud para salvarle la vida; pero, también agradeció a las personas que trajeron un taxi para llevarlo al hospital.

“Pido a las personas que viven por la zona, que lo han visto y lo conocen, que se pongan en mi lugar y en el de mi familia y ayuden a buscar justicia”, señaló Mamani.

Asimismo, instó a las autoridades a que hagan justicia por el caso de su hijo para que su muerte no quede impune. Las diligencias han quedado a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Rímac, unidad que busca esclarecer las causas y responsables del hecho.

“Mi hijo era un joven ejemplar, con sueños, con deseos de salir adelante... Siempre me decía: ‘Papá, voy a luchar por hacer un cambio, porque esto ya no debe seguir’... Me han quitado parte de mi vida y han truncado los sueños de un joven que quería aportar al país”, lamentó.

