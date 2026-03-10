Colegiado de La Libertad condenan a 15 años a mujer que asesinó a su conviviente en Pataz

Milagros Katherine Juárez Bermúdez fue condenada a quince años de prisión en el penal de mujeres de El Milagro por parricidio. Fuente: Shutterstock.

Por 15 años estará recluida en el penal de mujeres de El Milagro, Milagros Katherine Juárez Bermúdez, tras ser hallada culpable del delito de parricidio en agravio de su conviviente, ocurrido en febrero de 2025.

Esta sanción fue impuesta por los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, luego de conocer que Juárez Bermúdez atacó a su pareja con un arma blanca durante una discusión doméstica, en su domicilio ubicado en el anexo de Llacuabamba.

Además, se determinó que luego de herirlo de gravedad, la ahora sentenciada intentó cubrir el crimen y no avisó oportunamente a sus familiares, retrasando la atención médica, lo que causó que el agraviado fallezca al interior de su vivienda.

Ante las pruebas contundentes, los jueces de la Corte de La Libertad ordenaron la prisión efectiva contra Milagros Juárez, así como le fijaron el pago de 100 mil soles como reparación civil, a favor de los herederos del occiso.