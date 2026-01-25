Capturan a dos presuntos sospechosos tras atentado contra discoteca Luxor en Trujillo

La Policía de Trujillo capturó a dos sospechosos del atentado a la discoteca Luxor, ocurrido el 24 de enero, gracias a un operativo de seguridad. | La República | Sergio Verde

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a dos presuntos sospechosos del atentado ocurrido contra la discoteca Luxor, en Trujillo, la mañana del sábado 24 de enero.

Según información de la institución, Jefreson Cristofer Polo Díaz, de 18 años (conductor de la motocicleta), y Jimmi Danilo Rojas Torobio, de 23 años, fueron detenidos en los distritos de Alto Trujillo y Florencia de Mora, tras la implementación del plan cuadrante y el plan cerco por parte de los agentes del orden.

Cámaras grabaron ataque a discoteca

Las cámaras de videovigilancia del distrito captaron a un sujeto vestido con polo blanco y buzo a bordo de una moto que llega hasta las afueras de una discoteca. Allí arroja una bolsa negra con un artefacto explosivo.

"Hemos capturado a un sujeto en una motocicleta con las mismas características y la misma vestimenta, saliendo de la escena del delito. Él intentaba huir, por lo que activamos el plan cerco y el escuadrón de emergencia lo intervino cerca de Florencia de Mora. Además, se interroga a una segunda persona que le había entregado el explosivo", dijo el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta.

Atentado ocurrió durante visita de ministro del Interior

El ataque ocurrió durante la visita del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien se encontraba participando en la ciudad en una actividad protocolar junto a la gobernadora de La Libertad. Según el general, el titular del Interior también participó en la captura de los implicados y resaltó la labor de la Policía.

Los Pulpos detrás del acto delictivo

En esa línea, la autoridad policial agregó que los detenidos forman parte de la temida organización criminal Los Pulpos y que Jhonson habría dirigido el ataque contra el establecimiento nocturno, que viene siendo extorsionado. Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la Divincri de Trujillo para las diligencias correspondientes.

