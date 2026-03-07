HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     
Deportes

La Champions League entra en su etapa de octavos de final y 16 equipos lucharán por conquistar la "Orejona"

Manchester City, Real Madrid, PSG, Chelsea, FC Barcelona , Newcastle, Arsenal, Leverkusen, Bayern Múnich, Atalanta, Bodo/Glimt, Lisboa, Liverpool, Galatasaray, Atlético Madrid y Tottenham sueñan con el título.

Son 16 los clubes que buscan quedarse con la "Orejona".
Son 16 los clubes que buscan quedarse con la "Orejona". | Diseño: Ricardo Cervera

¡Se viene lo bueno! El camino con destino al Puskás Arena de Budapest (Hungría) ya está despejado. Luego de una interesante Fase Liga de la Champions League, donde 36 equipos lucharon por un espacio en los octavos de final y también a la etapa previa de los ‘play-offs’, hoy ya solo quedan 16 clubes que tienen hambre de gloria. Unos buscarán repetir el plato conquistando la “Orejona” y otros intentarán tocar el cielo con las manos por primera vez

El sorteo realizado en Nyon, Suiza, determinó partidos más que interesantes: uno de ellos es el que sostendrá el Real Madrid contra el Manchester City este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu (ida). La revancha será el martes 17 de marzo en el Etihad Stadium (3:00 p.m.). Ambos elencos ya se enfrentaron en la Fase Liga y el resultado fue favorable para los ingleses con un 1-2.

Mientras que el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, renueva su rivalidad con el Chelsea, que lo venció en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA el año pasado. En la otra llave, el FC Barcelona, que acaba de ser eliminado de la Copa del Rey, pero tiene grandes chances de quedarse con LaLiga, enfrenta al Newcastle. El poderoso Bayern Múnich tiene una llave más accesible ante el Atalanta de Italia. El Galatasaray buscará dar otro ‘golpe’ sobre la mesa frente a un Liverpool que en la temporada se ha mostrado muy irregular. Arsenal es súper favorito frente al Bayer Leverkusen, Atlético Madrid en un duelo parejo chocará con el Tottenham y el sorprendente Bodo/Glimt sale a seguir avanzando de fase midiéndose al Sporting Lisboa.

¿Cómo llegan los equipos?

Este es sin dudas el compromiso donde todos los ojos del mundo estarán puestos. Tranquilamente puede ser el de la final, con dos propuestas sumamente ofensivas y donde los goles están asegurados. El Real Madrid y Manchester City se juegan el todo por el todo, ya que una eliminación en octavos de final sería una calamidad. En el historial, ambos equipos se han vencido en cinco oportunidades, además de misma cantidad de empates, por lo que buscarán sacarse ventaja.

El técnico Álvaro Arbeloa tiene muchas complicaciones para el armado de once, debido a la cantidad de lesionados que hay en el plantel: Rodrygo sufrió una rotura de ligamento cruzado, que lo dejará fuera por el resto de la temporada e incluso se perderá el Mundial Norteamérica 2026. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Éder Militão, David Alaba y Dani Ceballos son otros los elementos que no estarán a disposición por dolencias.

Los “Ciudadanos”, por su parte, llegan con la consigna de repetir el plato de hace unos meses en el Santiago Bernabéu. Eso sí, el técnico Pep Guardiola criticó la seguidilla de partidos. “Hemos viajado, jugamos y ahí mismo hemos vuelto. Tenemos muchos partidos en un margen muy corto de tiempo. Muchos viajes, la fatiga está ahí, hay que ir a Madrid, luego a Londres”, remarcó el Pep.

Otro compromiso que tendrá en vilo al mundo fútbol, es el PSG ante el Chelsea, primero en el Parque de los Príncipes y una semana después en Stamford Bridge. Los franceses buscan cobrar revancha tras la final perdida en el Mundial de Clubes y seguir en carrera con el objetivo de alcanzar el tan ansiado bicampeonato de la mano del técnico Luis Enrique.

“No tenemos ningún sentimiento de revancha. Son competiciones diferentes. Somos los defensores del título y los problemas los tendrán los demás”, dijo Luis Enrique en la previa.

Los “Blues”, por su parte, recuperan a un elemento importante: Marc Cucurella, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el partido frente al Leeds United (10 de febrero).

El FC Barcelona va camino a su sexta Champions y su primer escollo será el Newcastle. Los catalanes buscarán hacerles pagar ‘los platos rotos’ luego de la sorpresiva eliminación de la Copa del Rey a manos del Atlético Madrid (4-3 global). Las “Urracas” tienen muchos jugadores entre algodones: el mediocentro Lewis Miley, el lateral derecho Tino Livramento, el brasileño Bruno Guimaraes, el central suizo Fabian Schär y el lateral sueco Emil Krafth.

Uno de los equipos favoritos en acceder a los cuartos de final es el Bayern Múnich, líder indiscutible de la Bundesliga y que tiene en Harry Kane y Luis Díaz sus principales armas de gol: ambos suman 44 anotaciones (30 para el inglés y 14 del colombiano), más tantos que su rival, el Atalanta en la Serie A (37), y que para meterse a esta etapa dejó atrás al Borussia Dortmund en una llave apasionante, marcando el de la clasificación en la última jugada del partido.

En tanto, el Liverpool espera no ser sorprendido por el Galatasaray. El primer round se disputará en el “Infierno de Estambul”, escenario conocido así por su ambiente intimidante, ruidoso e incluso récord Guinness de decibeles por su numerosa hinchada. Y la revancha el miércoles 18 en Anfield.

Un duelo más parejo es el que sostendrán Tottenham y Atlético Madrid, con los “Colchoneros” un pasito más adelante tras ser finalista de la Copa del Rey y en la eliminatoria previa pasar por encima del Brujas con un 7-4 en el global. Los “Spurs” no ganan hace 6 partidos y bajo la dirección técnica de Igor Tudor, quien recién asumió el equipo, no muestras síntomas de mejoría.

El Arsenal, líder de la Premier League, es súper favorito contra el Bayer Leverkusen. Los ingleses quedaron líderes en la fase liga de manera invicta con puntaje perfecto en ocho fechas; mientras que los alemanes llegaron hasta esta instancia tras eliminar en los “play-offs” al Olympiacos de Grecia (2-0 global).

Por último, el sorprendente Bodo/Glimt buscará seguir haciendo historia ante el Sporting Lisboa. Los noruegos se perfilan como favoritos tras eliminar al poderoso Inter de Italia.

Notas relacionadas
El Barcelona sigue de líder en LaLiga tras vencer al Athletic Club con solitario gol de Lamine Yamal

El Barcelona sigue de líder en LaLiga tras vencer al Athletic Club con solitario gol de Lamine Yamal

LEER MÁS
Real Madrid sigue en la pelea por LaLiga: agónico triunfo 2-1 ante Celta de Vigo para acercarse al líder Barcelona

Real Madrid sigue en la pelea por LaLiga: agónico triunfo 2-1 ante Celta de Vigo para acercarse al líder Barcelona

LEER MÁS
Lionel Messi se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump y recibió duras críticas

Lionel Messi se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump y recibió duras críticas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

LEER MÁS
Universitario vs San Martín HOY EN VIVO: las santas ganan el primer set del partido por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

Universitario vs San Martín HOY EN VIVO: las santas ganan el primer set del partido por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

Universitario vs San Martín HOY EN VIVO: las santas ganan el primer set del partido por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

Colapsa histórico Mirador del Marqués de Montesclaros en el Rímac: casona tenía más de 250 años

Deportes

Universitario vs San Martín HOY EN VIVO: las santas ganan el primer set del partido por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal recupera terreno en el Torneo Apertura tras vencer 3-1 a Alianza Atlético

El Barcelona sigue de líder en LaLiga tras vencer al Athletic Club con solitario gol de Lamine Yamal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025