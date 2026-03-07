¡Se viene lo bueno! El camino con destino al Puskás Arena de Budapest (Hungría) ya está despejado. Luego de una interesante Fase Liga de la Champions League, donde 36 equipos lucharon por un espacio en los octavos de final y también a la etapa previa de los ‘play-offs’, hoy ya solo quedan 16 clubes que tienen hambre de gloria. Unos buscarán repetir el plato conquistando la “Orejona” y otros intentarán tocar el cielo con las manos por primera vez

El sorteo realizado en Nyon, Suiza, determinó partidos más que interesantes: uno de ellos es el que sostendrá el Real Madrid contra el Manchester City este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu (ida). La revancha será el martes 17 de marzo en el Etihad Stadium (3:00 p.m.). Ambos elencos ya se enfrentaron en la Fase Liga y el resultado fue favorable para los ingleses con un 1-2.

Mientras que el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, renueva su rivalidad con el Chelsea, que lo venció en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA el año pasado. En la otra llave, el FC Barcelona, que acaba de ser eliminado de la Copa del Rey, pero tiene grandes chances de quedarse con LaLiga, enfrenta al Newcastle. El poderoso Bayern Múnich tiene una llave más accesible ante el Atalanta de Italia. El Galatasaray buscará dar otro ‘golpe’ sobre la mesa frente a un Liverpool que en la temporada se ha mostrado muy irregular. Arsenal es súper favorito frente al Bayer Leverkusen, Atlético Madrid en un duelo parejo chocará con el Tottenham y el sorprendente Bodo/Glimt sale a seguir avanzando de fase midiéndose al Sporting Lisboa.

¿Cómo llegan los equipos?

Este es sin dudas el compromiso donde todos los ojos del mundo estarán puestos. Tranquilamente puede ser el de la final, con dos propuestas sumamente ofensivas y donde los goles están asegurados. El Real Madrid y Manchester City se juegan el todo por el todo, ya que una eliminación en octavos de final sería una calamidad. En el historial, ambos equipos se han vencido en cinco oportunidades, además de misma cantidad de empates, por lo que buscarán sacarse ventaja.

El técnico Álvaro Arbeloa tiene muchas complicaciones para el armado de once, debido a la cantidad de lesionados que hay en el plantel: Rodrygo sufrió una rotura de ligamento cruzado, que lo dejará fuera por el resto de la temporada e incluso se perderá el Mundial Norteamérica 2026. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Éder Militão, David Alaba y Dani Ceballos son otros los elementos que no estarán a disposición por dolencias.

Los “Ciudadanos”, por su parte, llegan con la consigna de repetir el plato de hace unos meses en el Santiago Bernabéu. Eso sí, el técnico Pep Guardiola criticó la seguidilla de partidos. “Hemos viajado, jugamos y ahí mismo hemos vuelto. Tenemos muchos partidos en un margen muy corto de tiempo. Muchos viajes, la fatiga está ahí, hay que ir a Madrid, luego a Londres”, remarcó el Pep.

Otro compromiso que tendrá en vilo al mundo fútbol, es el PSG ante el Chelsea, primero en el Parque de los Príncipes y una semana después en Stamford Bridge. Los franceses buscan cobrar revancha tras la final perdida en el Mundial de Clubes y seguir en carrera con el objetivo de alcanzar el tan ansiado bicampeonato de la mano del técnico Luis Enrique.

“No tenemos ningún sentimiento de revancha. Son competiciones diferentes. Somos los defensores del título y los problemas los tendrán los demás”, dijo Luis Enrique en la previa.

Los “Blues”, por su parte, recuperan a un elemento importante: Marc Cucurella, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el partido frente al Leeds United (10 de febrero).

El FC Barcelona va camino a su sexta Champions y su primer escollo será el Newcastle. Los catalanes buscarán hacerles pagar ‘los platos rotos’ luego de la sorpresiva eliminación de la Copa del Rey a manos del Atlético Madrid (4-3 global). Las “Urracas” tienen muchos jugadores entre algodones: el mediocentro Lewis Miley, el lateral derecho Tino Livramento, el brasileño Bruno Guimaraes, el central suizo Fabian Schär y el lateral sueco Emil Krafth.

Uno de los equipos favoritos en acceder a los cuartos de final es el Bayern Múnich, líder indiscutible de la Bundesliga y que tiene en Harry Kane y Luis Díaz sus principales armas de gol: ambos suman 44 anotaciones (30 para el inglés y 14 del colombiano), más tantos que su rival, el Atalanta en la Serie A (37), y que para meterse a esta etapa dejó atrás al Borussia Dortmund en una llave apasionante, marcando el de la clasificación en la última jugada del partido.

En tanto, el Liverpool espera no ser sorprendido por el Galatasaray. El primer round se disputará en el “Infierno de Estambul”, escenario conocido así por su ambiente intimidante, ruidoso e incluso récord Guinness de decibeles por su numerosa hinchada. Y la revancha el miércoles 18 en Anfield.

Un duelo más parejo es el que sostendrán Tottenham y Atlético Madrid, con los “Colchoneros” un pasito más adelante tras ser finalista de la Copa del Rey y en la eliminatoria previa pasar por encima del Brujas con un 7-4 en el global. Los “Spurs” no ganan hace 6 partidos y bajo la dirección técnica de Igor Tudor, quien recién asumió el equipo, no muestras síntomas de mejoría.

El Arsenal, líder de la Premier League, es súper favorito contra el Bayer Leverkusen. Los ingleses quedaron líderes en la fase liga de manera invicta con puntaje perfecto en ocho fechas; mientras que los alemanes llegaron hasta esta instancia tras eliminar en los “play-offs” al Olympiacos de Grecia (2-0 global).

Por último, el sorprendente Bodo/Glimt buscará seguir haciendo historia ante el Sporting Lisboa. Los noruegos se perfilan como favoritos tras eliminar al poderoso Inter de Italia.