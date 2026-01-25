Cierran temporalmente el acceso amazónico a Machu Picchu Pueblo por huaico en Cusco
La restricción de tránsito se debe a daños en la vía férrea y los puentes. Los operadores turísticos y la comunidad solicitan a las autoridades un enfoque proactivo ante emergencias.
La Municipalidad Distrital de Machu Picchu informó sobre el cierre temporal del acceso amazónico peatonal, tras el huaico registrado durante la madrugada en el sector de Mandor, a la altura del kilómetro 114-115, que ocasionó severos daños en la zona de la provincia de Urubamba.
La restricción rige en ambos sentidos, específicamente en el tramo comprendido entre la Hidroeléctrica (km 122) y Machu Picchu Pueblo (km 110+500), conforme a las coordinaciones realizadas con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, señaló el municipio en un comunicado oficial.
La Municipalidad informó que la restricción es temporal. Foto: Facebook.
Tránsito peatonal afectado por huaico
Asimismo, se indicó que el deslizamiento afectó la vía férrea, puentes y el tránsito peatonal, lo que representa un riesgo para la seguridad de los usuarios, por lo que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso.
El COEN detalló que la concesionaria Fetransa coordina los trabajos de limpieza y rehabilitación en el lugar y el gobierno local ejecuta la EDAN.
Exigen a las autoridades labores preventivas
Medios locales como Machupicchu Reporta indicaron que la falta de intervención estructural en puntos críticos convierte cada lluvia intensa en una amenaza latente de huaicos, obligando a cierres de emergencia que afectan no solo la seguridad, sino también la planificación y confianza de los visitantes.
La población y los operadores turísticos demandan que las autoridades pasen del discurso reactivo a acciones concretas y permanentes, evitando que estas emergencias sigan repitiéndose con las mismas consecuencias cada temporada de verano.
