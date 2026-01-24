Leonela Labra de Ahora Nación difundió una encuesta falsa que la coloca en primer lugar en Cusco

Kelyn Leonela Labra Panocca, candidata a diputada por la región Cusco por el partido Ahora Nación, compartió el 18 de enero a través de Facebook un supuesto sondeo atribuido a ‘Epicentro Encuestas’. En la parte superior izquierda figura el logo de la encuestadora, una empresa puneña acreditada por el Jurado Nacional de Elecciones, conocida por realizar este tipo de trabajos.

El supuesto estudio coloca a la postulante en primer lugar con 8.1% de intención de voto. Sin embargo, se trata de una imagen fabricada que usurpa la identidad de Epicentro.

Vocero de la encuestadora desmiente sondeo

PerúCheck conversó con Roger Callo Apaza, responsable de comunicaciones y relaciones interinstitucionales de Epicentro Encuestas, quien señaló que ésta no ha hecho “ningún sondeo, encuesta o algo parecido en Cusco”.

Según el vocero de la institución, para este periodo electoral, sólo se han sondeado “las ciudades de Juliaca, San Miguel y Puno”.

En la cuenta oficial de Facebook de la encuestadora, no aparece ningún estudio realizado en la región cusqueña. Los dos únicos publicados son del 1 de diciembre de 2025 y del 19 de enero de este año. Ambos se limitan a Puno.

Desinformadores manipularon sondeo real

En la imagen falsa se manipuló un sondeo real de Epicentro Encuestas mediante borrado y superposición de datos.

Una búsqueda inversa de la imagen del sondeo falso realizada por PerúCheck a través de Google Lens arrojó que dos de los resultados que aparecen en “concordancias exactas” provienen de una publicación original de Epicentro Encuestas.

Se trata del estudio publicado el 1 de diciembre de 2025. Específicamente de la imagen correspondiente a la pregunta 05: “Si las Elecciones para elegir diputado por la región de Puno fueran mañana: ¿Por cuál candidato votaría o cuál sería su voto?”

Para hallar parecidos entre las imágenes, éstas fueron apiladas y se les restó opacidad. El último dato de la encuesta falsa, “No sabe/No opina”, es absolutamente idéntico al de Epicentro Encuestas. Misma foto, mismo número (65.8%).

Asimismo, 5 de las 7 barras rojas, que indican en proporción el número de la intención de voto, coinciden exactamente en el tamaño y posición.

El cambio más resaltante entre ambas imágenes ocurre en las fotos de los candidatos. En la imagen original, no se consigna la cara de los candidatos y, más bien, ese espacio es usado para poner la cantidad porcentual de la intención de voto.

Por otro lado, se analizó la imagen fabricada según las diferencias más notorias que presenta en comparación con la imagen original: la fecha atribuida al estudio, la región, el número de la pregunta, la acreditación por el JNE y la consignación de los candidatos.

En la fecha atribuida al estudio de la encuesta falsa, “Enero-2026”, PerúCheck se percató de un cambio de color arbitrario en el fondo, imperceptible a primera vista, pero detectable mediante zoom. Por medio de Forensically, un software web para detectar manipulación de imágenes, se hace más evidente este cambio.

Se trata de un ‘borroneo’, típico en la manipulación de imágenes. Por intermedio de un programa digital, y de las herramientas ‘tampering’, ‘borrador’ o ‘pincel’, se elimina la información del gráfico original para luego superponer la inventada. El software también arroja manchas blancas visiblemente más claras que el resto, otro signo común en la edición de imágenes.

Explicado de manera más técnica, una investigación publicada por la Universidad de Hokkaido, en Japón, señala que “la mayoría de las operaciones de alteración de imágenes dejan ‘huellas’ distinguibles y rastreables en forma de distorsiones”.

En este caso específico, al someter el gráfico a un análisis de componentes principales (PCA) —configurado en modo de proyección y con ecualización de histograma— se han hecho evidentes estas huellas.

Pistas sobre quiénes crearon y difundieron la desinformación

Como se puede apreciar en la captura realizada por PerúCheck, la candidata de Ahora Nación, Kelyn Labra, no fue la primera en difundir la encuesta falsa. Ella compartió un post de la página Info Cusco Noticias.

Utilizando los buscadores de imágenes de Google, Yandex y Bing para dar con alguna publicación más antigua que use la misma imagen adulterada, no se encontraron registros web de algún post más antiguo que el de Info Cusco Noticias.

PerúCheck envió un mensaje a la página cuestionada para pedir sus descargos, pero no obtuvo respuesta.

Otras dos páginas compartieron la encuesta falsa en grupos relacionadas a Cusco decenas de veces: Radar Convenciano y Alerta Cusco.

Según información de transparencia de Facebook, la página Radar Convenciano antes era llamada Academia Pierre Auger. Contactado el encargado de la ex academia, Michael Sebastián López Sotomayor, corroboró que antes usó la página para promocionar sus clases, pero señaló que ahora estaba siendo usada sin su consentimiento: “pensé que [la página] estaba deshabilitada… lo voy a reportar de inmediato”. Minutos después de la comunicación, la página fue deshabilitada.

PerúCheck se intentó contactar con la candidata para pedirle sus descargos; sin embargo, al cierre de la nota, no obtuvieron respuesta.

Conclusión

La supuesta encuesta de Epicentro en la que figura en primer lugar la candidata a la Cámara de Diputados por Cusco Kelyn Labra fue fabricada. Un vocero de la encuestadora negó que hayan hecho el referido estudio, que en realidad fue fabricado usando como base una imagen de un sondeo real de la encuestadora. Por tanto, PerúCheck califica la publicación como falsa.

