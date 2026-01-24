Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 25 y lunes 26 de enero

Restricción del servicio de agua en Ate, Puente Piedra y Lurigancho. | Foto: composición LR/ Sedapal

Sedapal anunció el corte de agua potable en distritos de Lima Metropolitana durante algunas horas. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que esta interrupción del servicio será temporal y abarcará desde el domingo 25 al lunes 26 de enero. La suspensión afectará diversas zonas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones para evitar inconvenientes en los próximos días.

Los distritos afectados incluyen diversas urbanizaciones y asentamientos humanos de Puente Piedra, Ate y Lurigancho, donde se experimentará la suspensión del servicio durante el día.

Corte de agua en Lima: ¿qué zonas serán afectadas?

Domingo 25 de enero - Lurigancho

Motivo: limpieza de reservorio

limpieza de reservorio Zonas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní quinta etapa, calle 14 hasta la calle 28 (Sector 137) y Urb. El Mirasol de Huampaní cuarta etapa, manzanas A, B, C, D, E, Z y Y.

Lunes 26 de enero - Ate

Motivo: limpieza de reservorio

limpieza de reservorio Zonas afectadas: A.H Huaycán zona Z UCV 232 - 232b - 234 - 235. Afecta CR-284 ALA R-1 ALA

Lunes 26 de enero - Lurigancho

Motivo: limpieza de reservorio

limpieza de reservorio Zonas afectadas: Asoc. Compradores Condominio Los Jazmines, Asoc. Resid. Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progresiva Los Aviadores I y II, Resid. Virgen del Buen Paso, Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Asoc. Viv. Mantaro, asentamiento humano Pampas Los Olivares de Villa Leticia y Asoc. Señor de Murahuay.

Lunes 26 de enero - Puente Piedra

Motivo: limpieza de reservorio

limpieza de reservorio Zonas afectadas: Urb. Santa Paula I, II y III etapa, Urb. Las Casuarinas de Copacabana, APV San Miguel de Copacabana, APV Victoria de Copacabana, Asoc. Propietarios Las Dalias de Copacabana, Asoc. Prop. Los Huertos de Copacabana, Asoc. Prop. Los Jazmines de Copacabana, Asoc. Prop. Viv. Virgen de Copacabana, Asoc. Viv. Pancha Paula, Asoc. Viv. Los Álamos del Norte de Copacabana, Asoc. Viv. El Roble, Asoc. Prop. Sto. Domingo de Copacabana, Asoc. Prop. Urb. Casuarinas de Copacabana II etapa, Asoc. Viv. Chavín de Huántar II etapa, Asoc. Prop. Casa Huertas de Copacabana de Puente Piedra, Asoc. Santa María de Copacabana, Asoc. Viv. Las Begonias de Copacabana, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Copacabana I etapa, Asoc. Viv. Las Dalias de Copacabana, Asoc. Álamos I y II etapa, Urb. Los Álamos IV, Urb. Santa Paula I etapa.

