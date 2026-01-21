HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

¡Atención Lima! Estos distritos se quedarán sin agua este jueves 22 y viernes 23 de enero: horarios de corte según Sedapal

Sedapal anunció la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios distritos de Lima los días 22 y 23 de enero, debido a trabajos de mantenimiento.

Sedapal anuncia suspensión temporal del suministro de agua en Lima.
Sedapal anuncia suspensión temporal del suministro de agua en Lima. | Foto: composición LR

Este 22 y 23 de enero, Sedapal realizará un corte de agua masivo que afectará varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, como limpieza de reservorios y trabajos de empalme, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte. Revisa el detallado del corte de agua en Lima.

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima?

De acuerdo a Sedapal, los cortes de agua programados serán por más de 12 horas.

  • Para el jueves 22 de enero: Magdalena, Jesús María, La Victoria, Carabayllo y Lurigancho,
  • Para el viernes 23 de enero: San Miguel, Comas y Lurigancho.

Distritos afectados por el corte de agua para este jueves 22

Magdalena (Sector 47 - interrupción de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

  • Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles y Jr. San Martín.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Jesús María (Sector 25 – interrupción de 12:00 a.m. a 10:00 a.m.)

  • Cercado, Urb. Fundo Oyague y Urb. Santa Beatriz, dentro del cuadrante comprendido por la Av. Salaverry, Av. República de Chile, Av. 28 de Julio, Av. Arequipa, Jr. Pablo Bermúdez y Av. Saavedra.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

La Victoria (Sector 17 – interrupción de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

  • A.H. Industrial Bahía, Urb. La Pólvora, Urb. Santa Catalina, Urb. Tupac Amaru. Cuadrante: Av. Aviación, Av. Canadá, Av. Nicolas Arriola.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Carabayllo (Sector 356 – interrupción de 12:00 m. a 8:00 p.m.)

  • Asoc. Prop. Los Jardines II etapa, Asoc. Prop. Los Pinos de Carabayllo, Asoc. Prop. Resid. San Roque, Asoc. Prop. Sta. Rosa del Norte, Asoc. Prop. Urb. El Boulevard, Asoc. Prop. Villa Mercedes, Asoc. Prop. Villa Santa Rosita, Asoc. Prop. Virgen de la Asunción, Asoc. Prop. Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. El Roble de Caudivilla, Asoc. Las Flores de Carabayllo, Asoc. Viv. Las Mercedes, Asoc. Viv. Los Portales de Carabayllo, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga Domínguez, Asoc. Viv. Vista Alegre, Asoc. Viv. Resid. El Oasis Dorado, APV Los Sauces de Carabayllo, Asoc. Compradores Promotores de Viv. Los Claveles de Carabayllo, Asoc. Prop. Urb. Santa Rosa de Carabayllo Parcela 129, Asoc. Viv. El Bosque, Asoc. Prop. El Edén, Asoc. Prop. Las Casuarinas de Carabayllo II etapa. Asoc. Promotores Viv. Santa Ana, Asoc. Prop. Viv. Ampl. Pacayal, P.J. Chavín de Huántar I y II etapa, P.J. Las Dalias de Carabayllo, P.J. El Encanto de Carabayllo, P.J. El Rosedal, P.J. Los Gorriones, P.J. Los Jardines de Carabayllo I etapa, P.J. El Progreso II sector.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Lurigancho (Sector 136 – interrupción de 1:00 p.m. a 11:50 p.m.)

  • Urb. Huachipa Norte. Cuadrante: Urb., San Antonio de Carapongo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX etapa.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Distritos afectados por el corte de agua para este viernes 23

Lurigancho (Sector 137 – interrupción de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

  • Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra y 4ta etapa Mz. A - B - C - D - E - F, Mz. G - H - I - J - K - L.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

San Miguel (Sector 44 – interrupción de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

  • Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta. y 7ma. etapa, Urb. Resid. Callao. Cuadrante: Av. Faucett, Av. Venezuela, Parque de las Leyendas, Ca. Fortunato Quezada, Av. Los Precursores, Av. Parque de las Leyendas, Ca. Carlos González, Ca. Intisuyo, Av. Escardó.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Comas (Sector 345 – interrupción de 12:00 m. a 8:00 p.m.)

  • Asoc. Viv. Las Casuarinas del Norte, Asoc. Viv. Las Gardenias de Tungasuca, Asoc. Viv. Los Huertos, Asoc. Viv. La Floresta, Asoc. Urb. Resid. Zaragoza, C.P.R. Chacra Cerro, Urb. Alameda del Pinar I, II y III Etapa, Urb. Bello Horizonte, Urb. El Carabayllo, Urb. Resid. Los Jardines, Urb. Terrazas, Parcela B4-UC-10517. APV Las Brisas de Tungasuca, APV Las Margaritas del Norte I etapa, APV Los Huertos de Tungasuca, Asoc. Prop. Viv. El Cedro, Asoc. Prop. Villa Juanita, Asoc. Viv. Dionisia Huamán, Asoc. Viv. El Trébol de Chacra Cerro, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Tungasuca.
Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

Corte de agua en Lima. Foto: Sedapal

