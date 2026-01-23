Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Sedapal informó que este sábado 24 de enero se suspenderá temporalmente el suministro de agua. Este corte es necesario para llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en los reservorios y tuberías, asegurando así una distribución eficiente de agua potable en toda Lima Metropolitana.

Los distritos afectados incluyen diversas urbanizaciones y asentamientos humanos de Comas y Lurigancho, donde se experimentará la suspensión del servicio durante el día. Según el cronograma de Sedapal, en algunos casos el corte se extenderá hasta la noche, por lo que se recomienda a los residentes tomar precauciones y almacenar agua suficiente para sus necesidades básicas.

Corte de agua en Lima: ¿qué zonas serán afectadas ?

Sábado 24 de enero - Comas

Motivo: limpieza de reservorio

Motivo: limpieza de reservorio

Zonas afectadas:

A.H. 30 de Agosto, A.H. Año Nuevo, A.H. Año Nuevo Jesús es el Camino, zona A, A.H. Año Nuevo San José Ampl. zona A, A.H. Año Nuevo sector 27 de Noviembre sector A, A.H. Año Nuevo sector L, Lomas del Aposento Alto, A.H. Año Nuevo sector Las Lomas zona A, A.H. Año Nuevo sector Nueva Juventud, A.H. Año Nuevo zona A, sector Colinas, A.H. Año Nuevo sector Nueva Unión zona A, A.H. Año Nuevo, sector Corazón de Jesús zona A, A.H. Mano de Dios Año Nuevo, A.H. Villa San Martín Año Nuevo, A.H. Año Nuevo sector Casuarinas Alta zona A, A.H. Año Nuevo sector 11 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 116 zona A, A.H. Año Nuevo sector 28 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 6 de marzo zona A, A.H. Año Nuevo sector Bellavista, A.H. Año Nuevo sector Colinas zona A, A.H. Año Nuevo sector El Ayllu zona A, A.H. Año Nuevo sector El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector La Cumbre zona A, A.H. Año Nuevo sect. La Libertad, A.H. Portales del Cielo zonal 4. Horario de interrupción: de 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

Sábado 24 de enero - Lurigancho