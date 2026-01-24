Dictan 18 meses de prisión preventiva para 6 policías por presuntas coimas y otros delitos | Ministerio Público

Seis policías de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos un coronel y un alférez, fueron detenidos y enfrentarán 18 meses de prisión preventiva por presuntamente participar en la siembra de drogas y cobro de coimas a dos ciudadanos en el distrito de Lurín, así lo anunció el Ministerio Público.

La medida fue dispuesta por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, tras una investigación por el delito de concusión.

Se allanaron 7 inmuebles en Lima. Foto: Ministerio Público

Detención de los policías y allanamientos

Los allanamientos simultáneos se realizaron en los distritos de Surquillo (complejo policial Aramburú), Chaclacayo (inmueble), San Martín de Porres (Dipincri), San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos. Durante estas diligencias se detuvo a los seis agentes implicados:

Coronel PNP Mervin Sánchez (División de Fronteras / Surquillo)

Alférez Junior Mauricio (Comisaría de Chaclacayo)

Suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García (Depincri de San Martín de Porres)

El fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez fue quien solicitó la medida, y los fiscales adjuntos participaron en las intervenciones. Los hallazgos más importantes se realizaron en la Depincri de San Martín de Porres, donde se allanaron los casilleros, escritorios y camarotes de los oficiales, con el fin de hallar evidencia relevante para la investigación. Asimismo, se registró los dos vehículos que habrían sido utilizados en la intervención irregular denunciada y se incautó celulares, memorias USB, laptops y droga.

Se incautó celulares, memorias USB, laptops y droga. Foto: Ministerio Público

Presunta siembra de drogas y cobro de coimas

Según información del Ministerio Público, los agentes habrían intervenido de manera irregular a dos ciudadanos en Lurín, les quitaron su vehículo y los subieron a un patrullero para trasladarlos hasta su sede policial en San Martín de Porres. Una vez en el lugar, intentaron incriminarlos con sustancias ilícitas (drogas). Según la denuncia presentada ante la mencionada entidad, los ciudadanos fueron obligados a entregar dinero a cambio de su liberación.

Frente a la negativa de las víctimas a aceptar la detención, se produjo un enfrentamiento. El alférez Junior Mauricio habría dicho: “que arreglen" con Mervin Sánchez, quien en ese momento era comandante y habría solicitado S/ 3.000 para liberarlos. Los ciudadanos se vieron forzados a pagar el dinero, tras lo cual uno de ellos denunció los hechos ante el Ministerio Público. Tras ello, se dio inicio a la investigación.

Agentes habrían sembrado droga y cobrado coimas para liberar detenidos en Lurín. Foto: Ministerio Público

