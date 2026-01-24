HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Coronel, alférez y 4 policías irán a prisión por presuntamente sembrar droga y cobrar coima para liberar a retenidos en Lurín

Los allanamientos, realizados en siete distritos de Lima, permitieron incautar droga, equipos electrónicos y vehículos vinculados a la intervención irregular. Los ciudadanos habrían sido obligados a entregar S/3.000 bajo amenaza de incriminación.

Dictan 18 meses de prisión preventiva para 6 policías por presuntas coimas y otros delitos
Dictan 18 meses de prisión preventiva para 6 policías por presuntas coimas y otros delitos | Ministerio Público

Seis policías de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos un coronel y un alférez, fueron detenidos y enfrentarán 18 meses de prisión preventiva por presuntamente participar en la siembra de drogas y cobro de coimas a dos ciudadanos en el distrito de Lurín, así lo anunció el Ministerio Público.

La medida fue dispuesta por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, tras una investigación por el delito de concusión.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Se allanaron 7 inmuebles en Lima. Foto: Ministerio Público

Se allanaron 7 inmuebles en Lima. Foto: Ministerio Público

PUEDES VER: Por corrupción dictan 18 meses de prisión preventiva para seis policías

lr.pe

Detención de los policías y allanamientos

Los allanamientos simultáneos se realizaron en los distritos de Surquillo (complejo policial Aramburú), Chaclacayo (inmueble), San Martín de Porres (Dipincri), San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos. Durante estas diligencias se detuvo a los seis agentes implicados:

  • Coronel PNP Mervin Sánchez (División de Fronteras / Surquillo)
  • Alférez Junior Mauricio (Comisaría de Chaclacayo)
  • Suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García (Depincri de San Martín de Porres)

El fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez fue quien solicitó la medida, y los fiscales adjuntos participaron en las intervenciones. Los hallazgos más importantes se realizaron en la Depincri de San Martín de Porres, donde se allanaron los casilleros, escritorios y camarotes de los oficiales, con el fin de hallar evidencia relevante para la investigación. Asimismo, se registró los dos vehículos que habrían sido utilizados en la intervención irregular denunciada y se incautó celulares, memorias USB, laptops y droga.

Se incautó celulares, memorias USB, laptops y droga. Foto: Ministerio Público

Se incautó celulares, memorias USB, laptops y droga. Foto: Ministerio Público

PUEDES VER: Dictan prisión preventiva para policías que pidieron coima en Callao a presunto vendedor de drogas

lr.pe

Presunta siembra de drogas y cobro de coimas

Según información del Ministerio Público, los agentes habrían intervenido de manera irregular a dos ciudadanos en Lurín, les quitaron su vehículo y los subieron a un patrullero para trasladarlos hasta su sede policial en San Martín de Porres. Una vez en el lugar, intentaron incriminarlos con sustancias ilícitas (drogas). Según la denuncia presentada ante la mencionada entidad, los ciudadanos fueron obligados a entregar dinero a cambio de su liberación.

Frente a la negativa de las víctimas a aceptar la detención, se produjo un enfrentamiento. El alférez Junior Mauricio habría dicho: que arreglen" con Mervin Sánchez, quien en ese momento era comandante y habría solicitado S/ 3.000 para liberarlos. Los ciudadanos se vieron forzados a pagar el dinero, tras lo cual uno de ellos denunció los hechos ante el Ministerio Público. Tras ello, se dio inicio a la investigación.

Agentes habrían sembrado droga y cobrado coimas para liberar detenidos en Lurín. Foto: Ministerio Público

Agentes habrían sembrado droga y cobrado coimas para liberar detenidos en Lurín. Foto: Ministerio Público

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dictan prisión preventiva para policías que pidieron coima en Callao a presunto vendedor de drogas

Dictan prisión preventiva para policías que pidieron coima en Callao a presunto vendedor de drogas

LEER MÁS
Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana

Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana

LEER MÁS
Cusco: dictan prisión preventiva a policía y comparecencia a coronel PNP investigados por presunto cobro de coima

Cusco: dictan prisión preventiva a policía y comparecencia a coronel PNP investigados por presunto cobro de coima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Atentan con explosivo contra discoteca Luxor en Trujillo: habría ocurrido durante visita del ministro del Interior

Atentan con explosivo contra discoteca Luxor en Trujillo: habría ocurrido durante visita del ministro del Interior

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Sociedad

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025