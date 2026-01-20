HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
EN VIVO

Un muerto en la Vía Expresa Sur de López Aliaga y Jerí en la mira | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Ecuatoriana hallada dentro de colchón en SMP sería víctima de red de trata: bandas ecuatorianas enfrentadas contra el Tren de Aragua

PNP identificó a Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos, tres bandas ecuatorianas que operan en Lima y que hoy se disputan zonas con organizaciones criminales venezolanas y peruanas.


La Policía Nacional informó que el crimen se dio en el marco de enfrentamientos por el control de zonas delictivas en nuestro país.
La Policía Nacional informó que el crimen se dio en el marco de enfrentamientos por el control de zonas delictivas en nuestro país. | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el asesinato de la ciudadana ecuatoriana, identificada como Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, madre de cuatro hijos, ocurrido el pasado 15 de enero en el distrito de San Martín de Porres, estaría vinculado a una presunta red de trata de personas que opera en el país.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un mototaxi trasladó el cuerpo de la víctima a un descampado para luego abandonarlo dentro de un colchón en la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

lr.pe

Hallazgos forenses y primeras hipótesis

El general PNP Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, informó que los especialistas realizaron una diafanización para recuperar las crestas papilares, procedimiento que permitió confirmar plenamente la identidad y nacionalidad de la mujer.

Según explicó el general PNP, el perfil de la víctima y las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo refuerzan la hipótesis de un crimen vinculado a la trata de personas. “Por el perfil de la víctima, su ingreso al país y el lugar donde ocurrieron los hechos, una de las hipótesis principales que manejamos es la trata de personas”, declaró.

Revoredo precisó, además, que algunos tatuajes de Mendoza Segura podrían estar asociados a otros hechos delictivos registrados en zonas como el jirón Zepita, donde se ha identificado una fuerte presencia de organizaciones criminales extranjeras.

“En estos momentos, la División de Investigación de Homicidios y las áreas de Inteligencia están coordinando con policías de otros países. En los próximos días tendremos mayores resultados”, añadió.

PUEDES VER: Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

lr.pe

Bandas ecuatorianas en disputa con organizaciones venezolanas y peruanas

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que la investigación también apunta a esclarecer el móvil del crimen en el marco de enfrentamientos entre organizaciones criminales transnacionales. Indicó que la Policía tiene identificadas a tres bandas ecuatorianas: Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos, las cuales estarían en conflicto con organizaciones criminales como el Tren de Aragua por el control de diversas economías ilegales, incluida la trata de personas.

“Todo ello forma parte de una investigación en curso”, sostuvo Arriola, quien agregó que se trata de delitos “muy graves contra la dignidad humana”. Asimismo, aseguró que ya están en conversación con los familiares de la víctima y que las labores para ubicar y capturar a los presuntos autores materiales del crimen se encuentran en una etapa avanzada.

PUEDES VER: Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

lr.pe

Red criminal transnacional bajo investigación

Por su parte, el coronel Juan Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la PNP, también afirmó que las características del caso evidencian la posible participación de una organización criminal de carácter transnacional. Indicó que se han intensificado los operativos de inteligencia para localizar a los integrantes de estas bandas que se encontrarían en territorio peruano.

Morales precisó que la vinculación directa del crimen con grupos como Los Tiguerones, Los Choneros o Los Lobos aún forma parte de las hipótesis que se evalúan y que no se descarta ninguna línea de investigación.

Avances en el caso y detenciones

Como parte de las primeras diligencias, la PNP detuvo al mototaxista Darwin Cruz Vásquez (43), quien confesó haber sido contratado por tres personas extranjeras —identificadas como Alex, Dark y Adriana— para trasladar el colchón a cambio de un pago de 30 soles.

Aunque el detenido aseguró desconocer que en su interior se encontraba un cadáver, fue vinculado al caso y el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra mientras continúan las investigaciones.

En tanto, los tres presuntos implicados extranjeros permanecen en condición de no habidos. Ante ello, la Policía ha activado coordinaciones en los puestos fronterizos de Tumbes y Tacna como parte de las acciones para lograr su ubicación y captura.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Sujeto desata balacera y deja a dos menores y un adulto heridos en San Martín de Porres

Sujeto desata balacera y deja a dos menores y un adulto heridos en San Martín de Porres

LEER MÁS
Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El desolador testimonio de la hermana y esposo de la ecuatoriana encontrada fallecida en un colchón: "Dijo que iba a regresar"

El desolador testimonio de la hermana y esposo de la ecuatoriana encontrada fallecida en un colchón: "Dijo que iba a regresar"

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Sociedad

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025