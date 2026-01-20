La Policía Nacional informó que el crimen se dio en el marco de enfrentamientos por el control de zonas delictivas en nuestro país. | Composición LR

La Policía Nacional informó que el crimen se dio en el marco de enfrentamientos por el control de zonas delictivas en nuestro país. | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el asesinato de la ciudadana ecuatoriana, identificada como Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, madre de cuatro hijos, ocurrido el pasado 15 de enero en el distrito de San Martín de Porres, estaría vinculado a una presunta red de trata de personas que opera en el país.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un mototaxi trasladó el cuerpo de la víctima a un descampado para luego abandonarlo dentro de un colchón en la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Hallazgos forenses y primeras hipótesis

El general PNP Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, informó que los especialistas realizaron una diafanización para recuperar las crestas papilares, procedimiento que permitió confirmar plenamente la identidad y nacionalidad de la mujer.

Según explicó el general PNP, el perfil de la víctima y las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo refuerzan la hipótesis de un crimen vinculado a la trata de personas. “Por el perfil de la víctima, su ingreso al país y el lugar donde ocurrieron los hechos, una de las hipótesis principales que manejamos es la trata de personas”, declaró.

Revoredo precisó, además, que algunos tatuajes de Mendoza Segura podrían estar asociados a otros hechos delictivos registrados en zonas como el jirón Zepita, donde se ha identificado una fuerte presencia de organizaciones criminales extranjeras.

“En estos momentos, la División de Investigación de Homicidios y las áreas de Inteligencia están coordinando con policías de otros países. En los próximos días tendremos mayores resultados”, añadió.

Bandas ecuatorianas en disputa con organizaciones venezolanas y peruanas

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que la investigación también apunta a esclarecer el móvil del crimen en el marco de enfrentamientos entre organizaciones criminales transnacionales. Indicó que la Policía tiene identificadas a tres bandas ecuatorianas: Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos, las cuales estarían en conflicto con organizaciones criminales como el Tren de Aragua por el control de diversas economías ilegales, incluida la trata de personas.

“Todo ello forma parte de una investigación en curso”, sostuvo Arriola, quien agregó que se trata de delitos “muy graves contra la dignidad humana”. Asimismo, aseguró que ya están en conversación con los familiares de la víctima y que las labores para ubicar y capturar a los presuntos autores materiales del crimen se encuentran en una etapa avanzada.

PUEDES VER: Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Red criminal transnacional bajo investigación

Por su parte, el coronel Juan Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la PNP, también afirmó que las características del caso evidencian la posible participación de una organización criminal de carácter transnacional. Indicó que se han intensificado los operativos de inteligencia para localizar a los integrantes de estas bandas que se encontrarían en territorio peruano.

Morales precisó que la vinculación directa del crimen con grupos como Los Tiguerones, Los Choneros o Los Lobos aún forma parte de las hipótesis que se evalúan y que no se descarta ninguna línea de investigación.

Avances en el caso y detenciones

Como parte de las primeras diligencias, la PNP detuvo al mototaxista Darwin Cruz Vásquez (43), quien confesó haber sido contratado por tres personas extranjeras —identificadas como Alex, Dark y Adriana— para trasladar el colchón a cambio de un pago de 30 soles.

Aunque el detenido aseguró desconocer que en su interior se encontraba un cadáver, fue vinculado al caso y el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra mientras continúan las investigaciones.

En tanto, los tres presuntos implicados extranjeros permanecen en condición de no habidos. Ante ello, la Policía ha activado coordinaciones en los puestos fronterizos de Tumbes y Tacna como parte de las acciones para lograr su ubicación y captura.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.