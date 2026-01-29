HOYSuscripcion LR Focus

Midis: Comedores populares realizarán compras directas de sus alimentos

Ollas y comedores populares de Lima tendrán más control en la compra de los alimentos, de acuerdo a un plan piloto del Midis.

Ollas comunes

Más de 125 mil personas integrantes de ollas comunes y comedores populares de Lima Metropolitana formarán parte de un plan piloto que permitirá a las socias tener un mayor control en la compra de los alimentos, realizando compras directas y sin intermediarios para obtener precios más justos.

Esta iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se implementa a pedido de las propias socias de los comedores populares y ollas comunes, quienes solicitaron un mecanismo que les permita tener mayor control sobre la compra de sus alimentos.

El piloto alcanzará a 1.600 organizaciones de los distritos de Comas, Independencia, Lurín, San Juan de Miraflores, Lurigancho–Chosica y El Agustino.

Actualmente, productos básicos como el huevo pueden llegar a costar hasta 12 soles el kilo debido a la intermediación. Con este nuevo modelo, las representantes podrán comprar directamente en mercados o establecimientos autorizados, pagando el precio real y logrando que el dinero alcance para adquirir más alimentos.

Además, las socias podrán elegir libremente qué comprar, accediendo a más de 40 productos, como aceite, menestras, cereales y alimentos de origen animal, lo que permitirá una alimentación más variada para niñas, niños, adultos mayores y familias en situación vulnerable.

La transferencia de los recursos se realizará a través de las municipalidades, y las representantes deberán rendir cuentas de sus compras para continuar participando en el piloto. Cabe destacar que más de 1.000 socias vienen siendo capacitadas para conocer el funcionamiento del mecanismo, sus beneficios y criterios de selección.

Esta iniciativa fue previamente presentada a las lideresas de ollas comunes y comedores populares de Lima Metropolitana, quienes expresaron su respaldo al nuevo modelo impulsado por el Midis.

