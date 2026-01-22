Minsa declara alerta amarilla en centros de salud de todo el país ante el incremento de lluvias intensas

El Ministerio de Salud informó que la alerta amarilla busca la operatividad del país ante posibles emergencias. | Foto: composición LR/ Minsa

El Ministerio de Salud informó que la alerta amarilla busca la operatividad del país ante posibles emergencias. | Foto: composición LR/ Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la alerta amarilla en los establecimientos de salud a nivel nacional. A partir del miércoles 21 de enero se llevó a cabo la declaratoria por las lluvias intensas en todo el territorio nacional.

El ministro de Salud, Luis Napoleón Quiroz, oficializó la medida con la Resolución Ministerial N.° 063-2026/MINSA, y responde a la evaluación técnica mencionada por la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd).

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La medida buscará mejorar la atención en los hospitales. Foto: X/ Minsa

Previamente, la entidad había activado la alerta amarilla en los establecimientos de salud de Ucayali, Lambayeque, Cajamarca, Junín y Amazonas, pero en vista del aumento de las precipitaciones, se determinó ampliar el alcance en todos los departamentos.

La República conversó con Fanny Ortiz Deza, directora general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, para conocer las medidas que tendrá el sistema de salud debido a la declaratoria de emergencia.

PUEDES VER: Turista alemán que viajaba en bicicleta a Pastoruri muere tras ser impactado por un rayo en Áncash

¿Qué significa la alerta amarilla que anunció el Minsa?

La alerta amarilla busca mejorar los canales de servicio del sistema de salud. Es decir, los centros médicos activarán las acciones preventivas, de preparación y fortalecimiento de las instituciones.

"Las declaratorias de alerta del Ministerio de Salud nos sirven para afrontar diferentes situaciones que se pueden presentar y que pueden dar algún impacto en la salud. Tenemos desde la alerta verde, cuando hay una probabilidad de que haya algún daño a la salud, y una alerta amarilla, como la de este caso, que es una alta probabilidad de que estas lluvias sean muy intensas, y puedan ocasionar daños, no solamente en la salud, sino también en otros sectores", indicó Fanny Ortiz.

En la misma línea, Ortiz aseguró que durante la alerta amarilla el Minsa tiene una norma, la directiva administrativa 036, "donde nos especifica que tenemos que tener como mínimo, dentro de las consideraciones, una alerta, y, por ejemplo, en los hospitales debemos tener un número de camas reservadas, libres, para poder atender alguna atención que pueda generar los daños a la salud ante un daño inminente".

Asimismo, la Digerd, en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), Direcciones Regionales de Salud (Diresa) y Gerencias Regionales de Salud, estará en constante organización para hacer posible la atención oportuna.

Minsa promulga alerta amarilla a nivel nacional en centros de salud. Foto: El Peruano

Minsa toma medidas en centros de salud por la alerta amarilla

La doctora Fanny indicó que la alerta amarilla consiste en fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos de salud, organizar los turnos del personal, además de capacitarlo y fortalecerlo ante los posibles desastres naturales, y asegurar el abastecimiento de insumos médicos para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

"Nosotros tenemos que fortalecer siempre a nuestro personal, fortalecer todos nuestros recursos que tenemos en el establecimiento, porque ya no va a ser necesario lo que normalmente necesitamos para una atención cotidiana. Tenemos que tener previsto que haya alguna afluencia masiva por aumento de daños a la salud y que requieran mayor cantidad de medicamentos. Asimismo, estamos contemplando tener mayores áreas de expansión en nuestros establecimientos para poder atender a toda la población y que no se quede sin ser atendida por un profesional de la salud", recalcó.

Al respecto, en el caso de las regiones, los centros de salud deben revisar constantemente que tengan una buena cantidad de stock de medicamentos para poder atender a los pacientes. "Es una de las actividades que se deben cumplir durante la alerta amarilla", agregó.

De la misma forma, mencionó que, así como el sector se fortalece para la atención en los nosocomios, también implementan medidas de prevención con la población mediante campañas de difusión comunicacional. "Nosotros damos cursos a la población de primeros auxilios y formamos unidad comunitaria en salud".

Por último, exhortó a la población a acudir a los establecimientos de salud más cercanos para que sean atendidos por los médicos. "Nadie que no sea un profesional de la salud puede darles alguna medicación o atenderlos. No ir a farmacias para que vean qué tomo, no, por favor, vayan de frente a un establecimiento de salud para que nosotros les brindemos la atención", subrayó.

La medida, supervisada por la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), se mantendrá vigente hasta que las autoridades técnico-científicas determinen que el riesgo por el fenómeno climático ha cesado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.