Mujer da a luz en un taxi dentro del estacionamiento del Hospital Sabogal en el Callao

En el estacionamiento del área de emergencia del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en Bellavista (Callao), una mujer de 33 años dio a luz en el asiento posterior de un taxi al no lograr ingresar a tiempo al establecimiento de salud. El hecho ocurrió la tarde del martes 20 de enero, ante la presencia de pacientes y familiares que se encontraban en los exteriores del nosocomio.

Según testigos, la gestante llegó al hospital en un vehículo público, pero el parto se produjo antes de que pudiera ser trasladada a una sala de atención médica. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una enfermera del hospital acercándose al vehículo para asistir el nacimiento y realizar el corte del cordón umbilical en el lugar.

Personas que se encontraban en la zona señalaron su preocupación por la situación y cuestionaron la demora en la atención, indicando que el personal de salud tardó varios minutos en intervenir tras la llegada del taxi al área de emergencia.

EsSalud se pronuncia tras parto en taxi en el Hospital Sabogal

A través de un comunicado, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que la mujer fue atendida inicialmente a las 14:13 horas, momento en el que se determinó que había iniciado trabajo de parto y se dispuso su hospitalización. Sin embargo, precisaron que la paciente se retiró del establecimiento y retornó a las 16:14 horas en un taxi, junto a su recién nacido y el conductor.

EsSalud activa protocolos de emergencia tras parto en estacionamiento de hospital.

De acuerdo con la entidad, el alumbramiento se habría producido durante el trayecto hacia el hospital. Tras la llegada del vehículo, el personal de salud activó los protocolos de emergencia para brindar atención inmediata al neonato y a la madre, quien fue evaluada de manera integral tras un parto ocurrido fuera de una sala especializada.

EsSalud señaló además que tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y permanecen bajo observación médica para descartar posibles complicaciones o infecciones.

Por su parte, la Policía Nacional informó que tomó conocimiento del caso para recabar testimonios. En tanto, otros pacientes del hospital expresaron su malestar y exigieron mejoras en los tiempos y flujos de atención en el área de urgencias.

