La Victoria: asesinan a colectivero cerca de terminal de buses de la avenida México

El ataque se registró cerca de un terminal de buses que cubre rutas hacia el sur del país. Foto: Latina

Durante la madrugada de este miércoles 21 de enero, un colectivero fue asesinado en plena vía pública del distrito de La Victoria, cerca de un terminal de buses desde donde parten unidades hacia el sur del país.

El hecho ocurrió en la cuadra 2 de la avenida México, hasta donde, según información preliminar, habrían llegado unos sujetos que abrieron fuego contra la víctima, quien se encontraba en el lugar.

Colectivero es asesinado de varios disparos en la avenida México

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes habrían llegado a bordo de una motocicleta y dispararon en reiteradas ocasiones contra el hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades. Testigos indicaron que se escucharon al menos seis disparos.

Algunos testigos señalaron que la víctima se encontraba sentada en una banca, cerca de un grifo y del terminal Perú Bus, a la espera de iniciar su ruta, cuando ocurrieron los hechos.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes, mientras se esperaba la presencia del fiscal de turno para el levantamiento del cuerpo.

Tras el ataque, los sujetos huyeron con rumbo desconocido. En la zona se encuentran instaladas cámaras de seguridad, cuyo material podría ayudar a identificar a los responsables. El caso se encuentra en investigación.

