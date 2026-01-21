Atentan con explosivos a dos sedes de licorería Tabaco y Ron en Trujillo

Atentado a licorería Tabaco y Ron en Trujillo. | Difusión.

Atentado a licorería Tabaco y Ron en Trujillo. | Difusión.

La tarde de este miércoles 21 de enero, se registró un atentado con explosivos en dos sedes de la licorería Tabaco y Ron en la ciudad de Trujillo, de manera simultánea. Ambos locales se ubican en avenida Larco con Huamán y avenida Fátima.

Ampliamos en breve.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD