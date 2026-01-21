HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨JOSÉ JERÍ: YA HAY DOS MOCIONES DE CENSURA | Las 10 del día por La República

Sociedad

Atentan con explosivos a dos sedes de licorería Tabaco y Ron en Trujillo

Según información preliminar, el propietario del negocio sería el mismo dueño de la discoteca Monasterio, donde se detonó un explosivo durante la presentación de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada.

Atentado a licorería Tabaco y Ron en Trujillo.
Atentado a licorería Tabaco y Ron en Trujillo. | Difusión.

La tarde de este miércoles 21 de enero, se registró un atentado con explosivos en dos sedes de la licorería Tabaco y Ron en la ciudad de Trujillo, de manera simultánea. Ambos locales se ubican en avenida Larco con Huamán y avenida Fátima.

Ampliamos en breve.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Extorsionadores se aprovechan de atentado contra Armonía 10 y exigen S/100 mil por concierto en Trujillo

Extorsionadores se aprovechan de atentado contra Armonía 10 y exigen S/100 mil por concierto en Trujillo

LEER MÁS
Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

LEER MÁS
Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

López-Chau exige la renuncia de José Jerí, pero no pide que sea reemplazado por Susel Paredes

Renovación Popular busca censurar a José Jerí y pide convocar a un Pleno Extraordinario

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

Sociedad

Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Extorsionadores se aprovechan de atentado contra Armonía 10 y exigen S/100 mil por concierto en Trujillo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Renovación Popular busca censurar a José Jerí y pide convocar a un Pleno Extraordinario

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025