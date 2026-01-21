Atentan con explosivos a dos sedes de licorería Tabaco y Ron en Trujillo
Según información preliminar, el propietario del negocio sería el mismo dueño de la discoteca Monasterio, donde se detonó un explosivo durante la presentación de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada.
Atentado a licorería Tabaco y Ron en Trujillo. | Difusión.
La tarde de este miércoles 21 de enero, se registró un atentado con explosivos en dos sedes de la licorería Tabaco y Ron en la ciudad de Trujillo, de manera simultánea. Ambos locales se ubican en avenida Larco con Huamán y avenida Fátima.
Ampliamos en breve.
