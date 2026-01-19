HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

El declarante fue un extrabajador de la organización criminal liderada por 'Cuchillo' y relató que los atacantes quemaron llantas para asfixiar a los mineros en La Libertad.

El testigo 06-2025 reconoció a alias 'Rojo' y alias 'Chacal' como los asesinos de los 13 mineros en La libertad.
El testigo 06-2025 reconoció a alias 'Rojo' y alias 'Chacal' como los asesinos de los 13 mineros en La libertad. | Foto: composición LR/ Difusión

La Libertad fue escenario de uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente del Perú: la masacre de Pataz. El atentado, que culminó en el asesinato de 13 trabajadores secuestrados dentro de un socavón, ha dado un giro clave tras las declaraciones del testigo protegido 06-2025. Su testimonio no solo reconstruye minuto a minuto el fatídico ataque, sino que identifica con precisión a los autores materiales del crimen

El declarante reveló que estuvo presente en el lugar durante el ataque, el 26 de abril del 2025, y aseguró presenciar que los mineros fueron torturados dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Gobierno reglamenta ley con nuevas medidas contra la extorsión y el sicariato en el transporte público

lr.pe

Testigo revela nombres de los autores de la masacre en Pataz

La Fiscalía peruana recibió en sus oficinas al testigo 06-2025, quien ofreció nuevos detalles a la investigación abierta sobre la masacre en Pataz. En su testimonio, confesó ser extrabajador, por cuatro meses, del grupo criminal dirigido por 'Cuchillo' (Miguel Rodríguez Díaz, quien fue capturado en Colombia) "sin saber que se dedicaban al robo de oro de las labores mineras", y que había observado cómo empezaron a atacar a los 13 trabajadores.

Según su relato, los criminales ingresaron al socavón e hicieron explotar dinamita que terminó derribando a las víctimas; luego les dispararon y quemaron llantas para asfixiarlos. En medio del caos logró escuchar las voces de los agresores y pudo reconocer de quiénes se trataba.

"Una parte de ellos se quedó atrapada y pude oír las voces de alias 'Goku' y de 'Liñán' que decían "avanza, avanza, ya ganamos la labor"", reveló la investigación de Cuarto Poder.

El declarante dio nombre y apellido de los ejecutores y partícipes de la masacre en Pataz: alias 'Rojo' se llama Juan Palomino Montenegro, alias 'Goku' es Juber Carbajal Cruz, alias 'Liñán' es Elsion Florentino Liñán Pimentel. Tras escuchar audios difundidos en las redes sociales, también pudo reconocer a alias 'Chupa' y alias 'Chacal' (aún no ha sido identificado plenamente).

El testigo 06-2025 mencionó que pudo reconocer el físico y la voz que se escuchan en los videos del ataque y señaló directamente como los asesinos de los 13 secuestrados a 'Rojo' y 'Chacal'.

El testigo clave identificó a seis autores de la masacre en Pataz. Foto: Cuarto Poder

El testigo clave identificó a seis autores de la masacre en Pataz. Foto: Cuarto Poder

PUEDES VER: Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

lr.pe

Investigación sigue en curso

La captura de alias 'Rojo' (conocido como brazo armado de 'Cuchillo'), fue a finales de diciembre del 2025 durante un megaoperativo desarrollado por el área de secuestros y extorsiones de la Divincri Trujillo y la Digimin del Ministerio del Interior y representó la caída de la organización criminal La Nueva Alianza.

Las declaraciones del testigo protegido sirvieron para que un juez dicte prisión preliminar a los 6 arrestados: José Palomino ('Rojo'), Kevin Rodríguez ('Soli'), Giancarlo Alburqueque ('Geancarlo'), Ángel Prado ('Lobo Negro'), Gustavo Cabanillas ('Gustavo') y Jackson Rodríguez ('Brando' o 'Cuchillito' por ser sobrino de Miguel Rodríguez)

Ahora, las autoridades esperan la extradición de alias 'Cuchillo' desde Colombia para continuar con la investigación que involucra en total a 11 investigados.

Alcalde de Pataz indica que "no hay resultados"

El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, reveló a Canal N que el estado de emergencia que propuso el Gobierno es un fracaso.

"Es de larga data que no solo esta, sino muchas instituciones están sin recursos logísticos. En febrero vamos a cumplir dos años, vamos 24 meses en estado de emergencia y los resultados son que los asesinatos se ven cada vez más incrementados porque en las grandes ciudades donde nacen estos grupos criminales, como Trujillo y Lima, no se está haciendo un trabajo contra la criminalidad y termina brotando en lugares como Pataz ", reveló.

Asimismo, pidió al Gobierno de Jerí una "investigación profunda" en el caso de la masacre de Pataz y señaló que le "gustaría que las autoridades fueran a hacer su trabajo".

Testimonio del empresario dueño de la mina donde murieron 13 trabajadores

El empresario minero Segundo Cueva Rojas detalló a La República cómo ocurrió la masacre de 13 vigilantes en la minera Libmar. Según el empresario, el ataque no fue una extorsión, sino una incursión armada para saquear 200 toneladas de mineral.

El personal, contratado de manera informal, fue sorprendido en el socavón Santa María; mientras algunos lograban huir entre disparos y humo, otros quedaron atrapados sin posibilidad de resistencia. Cueva detalló que los cuerpos fueron hallados lejos de la zona de extracción, lo que sugiere que las víctimas fueron asesinadas brutalmente y luego trasladadas por sus victimarios.

Notas relacionadas
Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

LEER MÁS
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
Golpe a la banda criminal Centurión en Pataz: caen 14 presuntos integrantes

Golpe a la banda criminal Centurión en Pataz: caen 14 presuntos integrantes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

LEER MÁS
Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Sociedad

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025