El testigo 06-2025 reconoció a alias 'Rojo' y alias 'Chacal' como los asesinos de los 13 mineros en La libertad. | Foto: composición LR/ Difusión

El testigo 06-2025 reconoció a alias 'Rojo' y alias 'Chacal' como los asesinos de los 13 mineros en La libertad. | Foto: composición LR/ Difusión

La Libertad fue escenario de uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente del Perú: la masacre de Pataz. El atentado, que culminó en el asesinato de 13 trabajadores secuestrados dentro de un socavón, ha dado un giro clave tras las declaraciones del testigo protegido 06-2025. Su testimonio no solo reconstruye minuto a minuto el fatídico ataque, sino que identifica con precisión a los autores materiales del crimen

El declarante reveló que estuvo presente en el lugar durante el ataque, el 26 de abril del 2025, y aseguró presenciar que los mineros fueron torturados dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa.

TE RECOMENDAMOS LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Gobierno reglamenta ley con nuevas medidas contra la extorsión y el sicariato en el transporte público

Testigo revela nombres de los autores de la masacre en Pataz

La Fiscalía peruana recibió en sus oficinas al testigo 06-2025, quien ofreció nuevos detalles a la investigación abierta sobre la masacre en Pataz. En su testimonio, confesó ser extrabajador, por cuatro meses, del grupo criminal dirigido por 'Cuchillo' (Miguel Rodríguez Díaz, quien fue capturado en Colombia) "sin saber que se dedicaban al robo de oro de las labores mineras", y que había observado cómo empezaron a atacar a los 13 trabajadores.

Según su relato, los criminales ingresaron al socavón e hicieron explotar dinamita que terminó derribando a las víctimas; luego les dispararon y quemaron llantas para asfixiarlos. En medio del caos logró escuchar las voces de los agresores y pudo reconocer de quiénes se trataba.

"Una parte de ellos se quedó atrapada y pude oír las voces de alias 'Goku' y de 'Liñán' que decían "avanza, avanza, ya ganamos la labor"", reveló la investigación de Cuarto Poder.

El declarante dio nombre y apellido de los ejecutores y partícipes de la masacre en Pataz: alias 'Rojo' se llama Juan Palomino Montenegro, alias 'Goku' es Juber Carbajal Cruz, alias 'Liñán' es Elsion Florentino Liñán Pimentel. Tras escuchar audios difundidos en las redes sociales, también pudo reconocer a alias 'Chupa' y alias 'Chacal' (aún no ha sido identificado plenamente).

El testigo 06-2025 mencionó que pudo reconocer el físico y la voz que se escuchan en los videos del ataque y señaló directamente como los asesinos de los 13 secuestrados a 'Rojo' y 'Chacal'.

El testigo clave identificó a seis autores de la masacre en Pataz. Foto: Cuarto Poder

PUEDES VER: Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Investigación sigue en curso

La captura de alias 'Rojo' (conocido como brazo armado de 'Cuchillo'), fue a finales de diciembre del 2025 durante un megaoperativo desarrollado por el área de secuestros y extorsiones de la Divincri Trujillo y la Digimin del Ministerio del Interior y representó la caída de la organización criminal La Nueva Alianza.

Las declaraciones del testigo protegido sirvieron para que un juez dicte prisión preliminar a los 6 arrestados: José Palomino ('Rojo'), Kevin Rodríguez ('Soli'), Giancarlo Alburqueque ('Geancarlo'), Ángel Prado ('Lobo Negro'), Gustavo Cabanillas ('Gustavo') y Jackson Rodríguez ('Brando' o 'Cuchillito' por ser sobrino de Miguel Rodríguez)

Ahora, las autoridades esperan la extradición de alias 'Cuchillo' desde Colombia para continuar con la investigación que involucra en total a 11 investigados.

Alcalde de Pataz indica que "no hay resultados"

El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, reveló a Canal N que el estado de emergencia que propuso el Gobierno es un fracaso.

"Es de larga data que no solo esta, sino muchas instituciones están sin recursos logísticos. En febrero vamos a cumplir dos años, vamos 24 meses en estado de emergencia y los resultados son que los asesinatos se ven cada vez más incrementados porque en las grandes ciudades donde nacen estos grupos criminales, como Trujillo y Lima, no se está haciendo un trabajo contra la criminalidad y termina brotando en lugares como Pataz ", reveló.

Asimismo, pidió al Gobierno de Jerí una "investigación profunda" en el caso de la masacre de Pataz y señaló que le "gustaría que las autoridades fueran a hacer su trabajo".

Testimonio del empresario dueño de la mina donde murieron 13 trabajadores

El empresario minero Segundo Cueva Rojas detalló a La República cómo ocurrió la masacre de 13 vigilantes en la minera Libmar. Según el empresario, el ataque no fue una extorsión, sino una incursión armada para saquear 200 toneladas de mineral.

El personal, contratado de manera informal, fue sorprendido en el socavón Santa María; mientras algunos lograban huir entre disparos y humo, otros quedaron atrapados sin posibilidad de resistencia. Cueva detalló que los cuerpos fueron hallados lejos de la zona de extracción, lo que sugiere que las víctimas fueron asesinadas brutalmente y luego trasladadas por sus victimarios.