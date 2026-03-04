HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Urresti en libertad gracias al pacto mafioso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Del palco a la cancha: nuevo reporte de YouTube revela cómo los creadores latinos están revolucionando el fútbol

La popular plataforma de videos midió en su más reciente informe cómo las comunidades de fanáticos en Latinoamérica están transformando la industria del fútbol.

El informe menciona el impacto de streamers conocidos como La Cobra o Davo. Foto: YouTube
El informe menciona el impacto de streamers conocidos como La Cobra o Davo. Foto: YouTube

YouTube lanzó el último miércoles 25 de febrero su más reciente Reporte de Cultura y Tendencias, "Una Revolución del Fútbol". El informe detalla cómo los creadores de contenido y las comunidades de fans en Latinoamérica están transformando la industria del fútbol, cambiando no solo cómo se consumen los partidos, sino quién los transmite, quién comenta y quién define las reglas del juego.

El reporte, basado en datos de la plataforma y encuestas a fans, destaca cuatro tendencias clave que demuestran un cambio tectónico en el entretenimiento deportivo.

La nueva era de la transmisión

Los derechos de transmisión, antes exclusivos de las grandes cadenas, ahora están en manos de los creadores. Un ejemplo es Layvtime, que transmitió partidos de la Liga MX, la Copa de Campeones Concacaf y de la selección mexicana en 2025.

El nuevo palco de prensa

La audiencia disfruta de la perspectiva de los creadores. Un estudio revela que el 66% de los aficionados al deporte en México, de entre 14 y 49 años, ven o interactúan semanalmente o más con comentarios o análisis deportivos de creadores o fans. Canales de exjugadores como Miguel Layún o analistas como La Cobra y Davoo Xeneize ofrecen una conexión directa y sin filtros que las audiencias demandan.

Fandom y contenido deportivo

Los creadores están redefiniendo la experiencia del fan, pues saben que su éxito depende de su relación con su comunidad, por lo que crean contenido que los sitúa dentro del juego, como los vlogs de Fútbol Al Chile o la amplia variedad de formatos de Los Displicentes, que incluyen entrevistas, reacciones, gameplays de videojuegos del deporte y transmisiones en vivo.

Los creadores toman el campo

La revolución va más allá de la pantalla: los creadores ahora organizan sus propios torneos, que se han convertido en un fenómeno global. Por ejemplo, la Kings League, fundada por el exfutbolista Gerard Piqué y popularizada por creadores, fue diseñada para audiencias digitales con reglas interactivas. En 2025, los videos relacionados con la Kings League recibieron más de 900 millones de visualizaciones a nivel global. Otros ejemplos son "La People's League" en México y “Partidazo de YouTubers” en España.

"El fútbol siempre ha sido de los fans, y ahora la tecnología les ha dado el poder de moldearlo a su gusto", comenta Karla Agis, líder de Cultura y Tendencias de YouTube en Canadá y Latinoamérica. "Los creadores no solo están comentando el juego; son los nuevos locutores, los dueños de los equipos y los innovadores. Están construyendo en YouTube un ecosistema de fútbol más auténtico, interactivo y participativo, demostrando que el futuro del deporte se escribe en comunidad".

Notas relacionadas
Erick Delgado confronta a Paco Bazán por enviarle carta notarial por el canal de YouTube de ambos: "Es mentiroso, doble cara"

Erick Delgado confronta a Paco Bazán por enviarle carta notarial por el canal de YouTube de ambos: "Es mentiroso, doble cara"

LEER MÁS
Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado por querer apropiarse del canal de YouTube de ambos: "Me cabeceó con mi parte"

Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado por querer apropiarse del canal de YouTube de ambos: "Me cabeceó con mi parte"

LEER MÁS
Inmigrante trabajó 25 años en EE. UU. para ayudar a su familia y al regresar a su país la abandonaron: “Me traicionaron”

Inmigrante trabajó 25 años en EE. UU. para ayudar a su familia y al regresar a su país la abandonaron: “Me traicionaron”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO: horario y canal del partido de hoy por la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO: horario y canal del partido de hoy por la Copa Libertadores

LEER MÁS
Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Fallece la primera actriz Ana Luisa Peluffo, icono del cine mexicano, a los 96 años

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán HOY, EN VIVO: últimas noticias, nuevas ofensivas, posible participación de Europa en la guerra y más

Deportes

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO: horario y canal del partido de hoy por la Copa Libertadores

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO el superclásico colombiano por la Copa Sudamericana 2026?

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidencia del Consejo de Ministros niega que Dirección Nacional de Inteligencia haya sufrido hackeo cibernético

RMP a López Aliaga por amenazas a su productora: “Si va a denunciar a alguien, denúncieme a mí… Métase con alguien de su tamaño”

Rosa María Palacios a José Luna tras liberación de Urresti: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino?”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025