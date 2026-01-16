Emprendedores colocan quioscos de QFC y Pepoyos en plena calle del Cusco y en redes bromean: “La competencia esta dura”

Los emprendedores no dudaron en usar los colores y las letras de las franquicias internacionales para crear sus negocios. | Foto: TikTok

Los emprendimientos en Perú sacan más de una sonrisa a los usuarios en las redes sociales donde suelen publicarse. Esta vez, el lugar fue una esquina en una calle del Cusco, que fue aprovechada por los propietarios de los negocios ante la gran afluencia de turistas para colocar dos puestos de comida rápida.

En el video de miguel_icker se logró visualizar dos quioscos; uno de ellos tenía las iniciales de QFC (Qosco Fried Chicken), haciendo alusión al conocido restaurante estadounidense del coronel Sanders KFC, mientras que el otro se denominaba Pepoyos, precisamente el local de la competencia (Popeyes).

QFC y Pepoyos tenían los colores distintivos de KFC y Popeyes

Lo que más llamó la atención y desató las risas de los usuarios fue que ambos quioscos utilizaban los colores característicos de los restaurantes muy populares a nivel mundial. Uno de ellos estaba matizado de rojo y blanco, mientras que el otro estaba pintado de anaranjado.

Incluso, había un cliente que estaba esperando su pedido para comer su “Poyo broster picante”, tal como señalaba el quiosco de Pepoyos. Como era de esperarse, las imágenes generaron que los usuarios en la popular red social china dejaran sus divertidos comentarios, incluso hasta bromearon con los nombres de otros posibles negocios y claro, ir a comer al lugar para dar su opinión.

Usuarios en TikTok dejaron sus divertidos comentarios

“Falta Yorkys”, “Falta el carrito de pizza de Papa Yons”, “La creatividad del peruano”, “Todavía compiten”, “Es el patio de comidas”, “En Perú nunca te aburres”, “Iré a probarlos”, “Falta presupuesto para las mesas”, “Las transnacionales inspirando a la creatividad cusqueña”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en TikTok.