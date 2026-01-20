Corte de agua en Lima: conoce las zonas afectadas y los horarios de Sedapal para este 20 y 21 de enero
Sedapal anunció un corte temporal del suministro de agua potable en 4 distritos de Lima, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora del servicio.
- Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?
- Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas
Sedapal informó que, desde hoy, 20 de enero, se llevará a cabo un corte temporal del suministro de agua potable en varios distritos de Lima. Esta medida es necesaria para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y limpiezas de reservorios, con el objetivo de mejorar la distribución del agua en la ciudad y prevenir futuros problemas en el sistema.
Los distritos afectados incluyen diversas urbanizaciones y asentamientos humanos de los distritos de El Agustino, Comas, La Molina y San Miguel. Según el cronograma, el corte se extenderá hasta la noche en algunos casos, por lo que se recomienda a los residentes tomar precauciones y almacenar agua suficiente para sus necesidades básicas.
TE RECOMENDAMOS
LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Distritos afectados por el corte de agua para este martes 20 de enero
El Agustino
(Sector 170) Corte de agua desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
- Coop. Talavera de la Reyna
- A.H. Manuel Scorza
- A.H. Vicentelo Bajo
- A.H. Los Libertadores
- Asoc. Alameda de El Agustino
- Asoc. Belén
- Asoc. Circunvalación
- Coop. Bethania
Comas
(Sector 344) Corte de agua desde la 1.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
- Coop. Pablo VI
- Coop. San Hilarión
- Coop. Sangarará
- P.J. Año Nuevo
- Coop. Juan Velasco Alvarado
- P.J. El Carmen
- P.J. El Progreso
- Urb. Los Chasquis
- Urb. El Pinar
- Urb. Primavera
- Urb. Collique
- Urb. Villa Oropeza
- A.H. Año Nuevo
- A.H. Año Nuevo sector D
- A.H. Año Nuevo zona C, D y E
- A.H. Año Nuevo Mz. X5 zona C
- A.H. Año Nuevo sector La Primavera
- A.H. Collique
- A.H. 9 de Setiembre
- A.H. Villa Violeta
- Asoc. Túpac Amaru
- Coop. La Calichera
La Molina
(Sector 198) Corte de agua desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
- Urb. El Remanso I y II etapa
- C.R. Jorge Chávez
- Urb. Islas del Sol
- Urb. Los Sirius I, II y III etapa
- Asoc. Roardi
- Asoc. San Francisco
- Urb. La Molina Vieja II y III etapa - San Francisco
- Urb. La Molina Vieja I y II etapa.
San Miguel
(Sector 46) Corte de agua desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
- Urb. El Campillo
- Urb. Bartolomé Herrera
- Urb. Huertecilla
- Urb. Orbea
- Urb. Pando IV y V etapa
- Urb. Pershing
- Urb. San Miguelito
- Urb. Santa Florencia
- Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria
- Corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Distritos afectados por el corte de agua para este miércoles 21 de enero
El Agustino
Corte desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2
- P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca
Comas (Sector 342)
Corte desde la 1.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
- Asoc. Jamaica
- Asoc. Virgen del Rosario
- Urb. Chacra San Agustín
- Urb. Chacra Cerro
- Urb. Los Chasquis
- Urb. Huaquillay 2da etapa
- Urb. Primavera
- Urb. El Retablo
- Urb. El Retablo IV etapa
- Urb. San Agustín 2da etapa
- Urb. Santa Luzmila.