Corte de agua en Lima: conoce las zonas afectadas y los horarios de Sedapal para este 20 y 21 de enero

Distritos de Lima afectados por corte de agua programado por Sedapal | Foto: composición LR

Sedapal informó que, desde hoy, 20 de enero, se llevará a cabo un corte temporal del suministro de agua potable en varios distritos de Lima. Esta medida es necesaria para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y limpiezas de reservorios, con el objetivo de mejorar la distribución del agua en la ciudad y prevenir futuros problemas en el sistema.

Los distritos afectados incluyen diversas urbanizaciones y asentamientos humanos de los distritos de El Agustino, Comas, La Molina y San Miguel. Según el cronograma, el corte se extenderá hasta la noche en algunos casos, por lo que se recomienda a los residentes tomar precauciones y almacenar agua suficiente para sus necesidades básicas.

Distritos afectados por el corte de agua para este martes 20 de enero

El Agustino

(Sector 170) Corte de agua desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Coop. Talavera de la Reyna

A.H. Manuel Scorza

A.H. Vicentelo Bajo

A.H. Los Libertadores

Asoc. Alameda de El Agustino

Asoc. Belén

Asoc. Circunvalación

Coop. Bethania

Comas

(Sector 344) Corte de agua desde la 1.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Coop. Pablo VI

Coop. San Hilarión

Coop. Sangarará

P.J. Año Nuevo

Coop. Juan Velasco Alvarado

P.J. El Carmen

P.J. El Progreso

Urb. Los Chasquis

Urb. El Pinar

Urb. Primavera

Urb. Collique

Urb. Villa Oropeza

A.H. Año Nuevo

A.H. Año Nuevo sector D

A.H. Año Nuevo zona C, D y E

A.H. Año Nuevo Mz. X5 zona C

A.H. Año Nuevo sector La Primavera

A.H. Collique

A.H. 9 de Setiembre

A.H. Villa Violeta

Asoc. Túpac Amaru

Coop. La Calichera

La Molina

(Sector 198) Corte de agua desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.

Urb. El Remanso I y II etapa

C.R. Jorge Chávez

Urb. Islas del Sol

Urb. Los Sirius I, II y III etapa

Asoc. Roardi

Asoc. San Francisco

Urb. La Molina Vieja II y III etapa - San Francisco

Urb. La Molina Vieja I y II etapa.

San Miguel

(Sector 46) Corte de agua desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

Urb. El Campillo

Urb. Bartolomé Herrera

Urb. Huertecilla

Urb. Orbea

Urb. Pando IV y V etapa

Urb. Pershing

Urb. San Miguelito

Urb. Santa Florencia

Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria

Corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Distritos afectados por el corte de agua para este miércoles 21 de enero

El Agustino

Corte desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2

P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca

Comas (Sector 342)

Corte desde la 1.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.