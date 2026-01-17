HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Suspenden temporalmente ingreso a Choquequirao desde el 1 de febrero por medidas de seguridad

La medida del Ministerio de Cultura, adoptada tras una reunión multisectorial, incluye todos los accesos al parque y responde a informes técnicos que advierten sobre la vulnerabilidad de la ruta de acceso.

El Ministerio de Cultura dispuso la suspensión temporal del ingreso al Parque Arqueológico de Choquequirao en Cusco a partir del 1 de febrero de 2026. Esto, como medida preventiva frente a la temporada de lluvias, y con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de visitantes, turistas y poblaciones vinculadas a este importante destino nacional.

La medida comprende todos los accesos al parque y fue adoptada tras una reunión multisectorial convocada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco. La decisión se sustenta en informes técnicos emitidos por autoridades locales y organismos competentes en gestión del riesgo, que alertan sobre la vulnerabilidad de determinados tramos de la ruta de acceso.

Autoridades anuncian cierre temporal al Parque Arqueológico de Choquequirao

El director ejecutivo de la DDC Cusco, Diego Pajares, explicó que la suspensión "responde a un criterio técnico y preventivo, sustentado en la influencia de factores climáticos adversos propios de la temporada de lluvias", los cuales han deteriorado las condiciones actuales de la ruta y podrían poner en riesgo la seguridad de los visitantes.

Como parte de los acuerdos, se estableció un periodo previo de 15 días para la difusión y comunicación preventiva de la medida, a fin de informar oportunamente a la ciudadanía y a los agentes turísticos.

Además, entre el 23 y el 27 de enero, se realizará una inspección ocular colegiada y multisectorial, con la participación de la DDC Cusco, el Gobierno Regional, GERCETUR, los gobiernos locales y otras entidades competentes, con el objetivo de evaluar in situ las condiciones de seguridad y definir acciones de mantenimiento y mitigación de riesgos.

¿Hasta cuándo estará cerrado Choquequirao?

La suspensión del ingreso tendrá una duración inicial de 30 días calendario, periodo durante el cual se desarrollarán labores de evaluación técnica, mantenimiento preventivo y monitoreo permanente de la ruta. En ese marco, se elaborará una Hoja de Ruta multisectorial, que establecerá acciones, responsables y plazos para fortalecer las condiciones de seguridad y permitir una eventual reapertura en condiciones adecuadas.

En la reunión participaron representantes del Gobierno Regional, la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), las municipalidades distritales de Mollepata y San Pedro de Cachora, así como la Junta Directiva de Arrieros de Cachora, cuyas exposiciones técnicas permitieron contar con un diagnóstico integral sobre el estado actual de la ruta turística.

