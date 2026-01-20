Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

El Ministerio de Educación (Minedu) inició el proceso de matrícula digital para el año escolar 2026, con el objetivo de que miles de familias aseguren una vacante en las instituciones educativas públicas del país. El trámite se realiza exclusivamente a través de una plataforma virtual, desde donde los padres de familia pueden registrar su solicitud y hacer seguimiento a cada una de las etapas del proceso.

Durante el primer día de funcionamiento, la plataforma recibió cerca de 60.000 solicitudes de matrícula. El alto volumen de ingresos provocó problemas técnicos y demoras en el acceso al sistema durante varias horas, situación que fue reconocida por el propio Minedu. El registro se realiza a través del portal matriculadigital.pe y puede efectuarse desde cualquier computadora, tablet o teléfono celular con acceso a internet.

¿Hasta cuándo se puede registrar la solicitud para Matrícula Digital 2026?

El Minedu precisó que el proceso de matrícula para el año escolar 2026 contempla tres etapas. La primera corresponde al registro de la solicitud por parte de los padres de familia, que culmina el 28 de enero. Luego se realiza la validación de la información y, finalmente, la asignación de la vacante por parte del director de la institución educativa.

Asimismo, la entidad aclaró que las vacantes no se asignan por orden de ingreso a la plataforma ni por fecha u hora de registro. La asignación se rige por criterios de priorización establecidos en la normativa vigente, como estudiantes en condición de discapacidad, aquellos que tengan hermanos ya matriculados en la institución solicitada, entre otros criterios aprobados en el reglamento.

“El 28 de enero culmina el registro de solicitudes en una o más instituciones educativas, según la preferencia de las familias. Luego, los directores tienen entre cuatro y cinco días para asignar las vacantes. Posteriormente, se comunica a los padres si aceptan la vacante otorgada al menor, y el director lo registra en el sistema de control de estudiantes del SIAGIE”, explicó Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, en declaraciones a Radio Nacional.

Cronograma de matrícula para el año escolar 2026

Actualmente, el proceso de matrícula en colegios públicos puede realizarse de manera presencial o digital, dependiendo de la institución educativa. Para la modalidad digital, el Minedu estableció el siguiente cronograma:

Registro de solicitudes: del 19 al 28 de enero. Las familias ingresan los datos de los estudiantes en la plataforma.

del 19 al 28 de enero. Las familias ingresan los datos de los estudiantes en la plataforma. Revisión de solicitudes: del 23 de enero al 9 de febrero. Los directores evalúan cada solicitud y pueden modificar su estado si no se cumplen los requisitos.

del 23 de enero al 9 de febrero. Los directores evalúan cada solicitud y pueden modificar su estado si no se cumplen los requisitos. Primera asignación de vacantes: del 9 al 16 de febrero. El sistema asigna las vacantes disponibles en las instituciones educativas.

del 9 al 16 de febrero. El sistema asigna las vacantes disponibles en las instituciones educativas. Registro en el SIAGIE: del 17 de febrero al 4 de marzo. Las instituciones educativas registran a los estudiantes admitidos, formalizando la matrícula.

del 17 de febrero al 4 de marzo. Las instituciones educativas registran a los estudiantes admitidos, formalizando la matrícula. Entrega de documentos: del 17 de febrero al 5 de marzo. Los padres o tutores presentan la documentación requerida en la institución educativa.

