HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Presidentes en problemas y campaña electoral 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Policías frustran asalto armado en minimarket recién inaugurado: redujeron y capturaron a tres delincuentes en Chorrillos

El propietario del negocio, preocupado por represalias, pidió mayor presencia de seguridad en el área, que ha sido blanco de robos frecuentes. Los delincuentes ya contaban con antecedentes criminales.

Delincuentes son detenidos por efectivos de la PNP en Chorrillos. Foto: difusión
Delincuentes son detenidos por efectivos de la PNP en Chorrillos. Foto: difusión | difusión

Un violento intento de asalto fue frustrado la noche del martes en el distrito de Chorrillos, cuando tres delincuentes, integrantes de la banda criminal 'Rápidos del Sur', ingresaron a un minimarket para robar el dinero de la caja registradora y del dueño. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 p. m. en un establecimiento ubicado en el jirón 2 de la cuadra Tambo Real, local que había sido inaugurado hace apenas un mes y era administrado por un joven empresario.

De acuerdo con el reporte policial, los sujetos ingresaron de manera intempestiva al negocio y redujeron al propietario, a quien amenazaron con armas de fuego. En un primer momento, la víctima se negó a colaborar con los delincuentes, lo que provocó una reacción aún más agresiva. Un individuo encapuchado fue el primero en entrar, gritando y amedrentando al empresario para que entregue su teléfono celular. Segundos después, un segundo delincuente apareció en escena, también armado, y procedió a golpearlo.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

lr.pe

Intervención policial durante robo a minimarket

La situación no pasó desapercibida para los agentes de investigación contra Bandas Criminales de la Brigada Sur, quienes realizaban labores de seguimiento en la zona. Al percatarse del asalto en curso, los efectivos ingresaron de inmediato al establecimiento para reducir a los delincuentes. Durante la intervención, uno de los sujetos intentó huir, lo que desencadenó una balacera. Finalmente, los policías lograron capturarlo tras una breve persecución.

Producto del enfrentamiento, una persona resultó herida y fue trasladada de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde permanece internada con pronóstico reservado. Las autoridades informaron que el herido es uno de los asaltantes y que recibe atención médica bajo estricta custodia policial.

Temor del empresario y pedido de seguridad

Tras el ataque, el propietario del minimarket declaró que, además del dinero, los delincuentes le exigieron las contraseñas de su celular y de sus cuentas bancarias. Por ello, no descarta que la intención del grupo criminal haya sido secuestrarlo para despojarlo de todos sus ahorros. El joven empresario manifestó su preocupación por posibles represalias luego de la captura y solicitó mayor presencia policial, al señalar que la zona se ha convertido en blanco frecuente de robos y asaltos.

El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad, las cuales muestran que los delincuentes ya venían siendo perseguidos por los agentes desde varias cuadras antes, lo que confirmaría un trabajo de inteligencia previo. Los detenidos fueron identificados como Pedro Abanto Cumpitaz (27), Pedro Gonzales Macha (24) y Christian Daniel Canles (28), este último herido durante el tiroteo. Según información policial, los tres cuentan con antecedentes y eran investigados por su presunta participación en otros asaltos cometidos en la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Recién comienza el 2026 y ya se investiga a 3 oficiales y a 6 subalternos PNP por corrupción

Recién comienza el 2026 y ya se investiga a 3 oficiales y a 6 subalternos PNP por corrupción

LEER MÁS
Delincuentes ingresan a pizzería y se llevan equipos valorizados en S/ 7.000 en centro de Iquitos

Delincuentes ingresan a pizzería y se llevan equipos valorizados en S/ 7.000 en centro de Iquitos

LEER MÁS
Arequipa: delincuentes roban 200 mil soles de departamento de médico

Arequipa: delincuentes roban 200 mil soles de departamento de médico

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Habla esposo de mujer que murió en múltiple choque en la Panamericana Sur: "Era su segundo día de trabajo"

Habla esposo de mujer que murió en múltiple choque en la Panamericana Sur: "Era su segundo día de trabajo"

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias continuarán en estas 12 regiones del Perú: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas ante intensas precipitaciones

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

Donald Trump confirma que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz

Sociedad

Lluvias continuarán en estas 12 regiones del Perú: Senamhi emite alerta naranja de más de 40 horas ante intensas precipitaciones

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

¿Usas Metropolitano o Corredores Complementarios? Ya podrás recargar tu tarjeta con Yape

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025