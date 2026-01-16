Un violento intento de asalto fue frustrado la noche del martes en el distrito de Chorrillos, cuando tres delincuentes, integrantes de la banda criminal 'Rápidos del Sur', ingresaron a un minimarket para robar el dinero de la caja registradora y del dueño. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 p. m. en un establecimiento ubicado en el jirón 2 de la cuadra Tambo Real, local que había sido inaugurado hace apenas un mes y era administrado por un joven empresario.

De acuerdo con el reporte policial, los sujetos ingresaron de manera intempestiva al negocio y redujeron al propietario, a quien amenazaron con armas de fuego. En un primer momento, la víctima se negó a colaborar con los delincuentes, lo que provocó una reacción aún más agresiva. Un individuo encapuchado fue el primero en entrar, gritando y amedrentando al empresario para que entregue su teléfono celular. Segundos después, un segundo delincuente apareció en escena, también armado, y procedió a golpearlo.

Intervención policial durante robo a minimarket

La situación no pasó desapercibida para los agentes de investigación contra Bandas Criminales de la Brigada Sur, quienes realizaban labores de seguimiento en la zona. Al percatarse del asalto en curso, los efectivos ingresaron de inmediato al establecimiento para reducir a los delincuentes. Durante la intervención, uno de los sujetos intentó huir, lo que desencadenó una balacera. Finalmente, los policías lograron capturarlo tras una breve persecución.

Producto del enfrentamiento, una persona resultó herida y fue trasladada de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde permanece internada con pronóstico reservado. Las autoridades informaron que el herido es uno de los asaltantes y que recibe atención médica bajo estricta custodia policial.

Temor del empresario y pedido de seguridad

Tras el ataque, el propietario del minimarket declaró que, además del dinero, los delincuentes le exigieron las contraseñas de su celular y de sus cuentas bancarias. Por ello, no descarta que la intención del grupo criminal haya sido secuestrarlo para despojarlo de todos sus ahorros. El joven empresario manifestó su preocupación por posibles represalias luego de la captura y solicitó mayor presencia policial, al señalar que la zona se ha convertido en blanco frecuente de robos y asaltos.

El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad, las cuales muestran que los delincuentes ya venían siendo perseguidos por los agentes desde varias cuadras antes, lo que confirmaría un trabajo de inteligencia previo. Los detenidos fueron identificados como Pedro Abanto Cumpitaz (27), Pedro Gonzales Macha (24) y Christian Daniel Canles (28), este último herido durante el tiroteo. Según información policial, los tres cuentan con antecedentes y eran investigados por su presunta participación en otros asaltos cometidos en la zona.

