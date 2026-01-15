Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Alzaron su voz de protesta. Luego de que el presidente José Jerí anunciara que se prohibirá que dos personas viajen en una moto, el presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, José Luis Huamán, lamentó que el mandatario repita las mismas estrategias populistas que su antecesora, Dina Boluarte, ejecutó sin tanto éxito frente a la ola de criminalidad.

“Estamos decepcionados porque José Jerí es un presidente más que se suma al populismo para decir que está combatiendo la delincuencia. Lamentablemente, está repitiendo las mismas medidas populistas que ordenó Dina Boluarte y que al final fracasaron. Es un engañamuchachos”, declaró a La República.

Esta indignación también fue compartida por el presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, Ricardo Millones, quien cuestionó las declaraciones que brindó el presidente en medio del paro de transportistas. Y es que Jerí señaló que se “busca cortar de raíz una de las modalidades más utilizadas por el sicariato y la delincuencia común”. Es más, dijo que apenas la Policía vea a dos personas en una moto, “intervendrá automáticamente y aplicará las sanciones económicas para demostrar el principio de autoridad”.

Sobre el tema, Millones afirmó que se siguen aprobando medidas que ya se han aplicado sin haber demostrado resultados positivos en materia de seguridad. “La evidencia empírica muestra que dicha prohibición no reduce los índices de criminalidad ni ataca las causas estructurales del delito, limitándose a una restricción generalizada que impacta a ciudadanos honestos”, agregó.

Huamán, por su parte, explicó que su asociación accedió a estadísticas de la Región Policial de Lima y comprobó que en mayo del 2025, cuando ya estaba en vigencia la prohibición de dos personas en moto, “solo se reportaron 13 detenidos de entre los miles de intervenidos en Lima y Callao”. Además, indicó, las cifras de sicariato siguieron incrementándose. “Esto solo demuestra la incapacidad que existe en la fiscalización de la PNP. El presidente dijo que no iba a cometer los errores de sus antecesores y aplica una medida que, incluso, a nivel internacional no ha dado resultados”.

Más propuestas controversiales

La prohibición de dos personas en una moto forma parte de una estrategia que incluye la implementación de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato y cuyo reglamento debe publicarse el domingo y entrar en vigencia el lunes, precisó el presidente José Jerí.

Como parte de este plan, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, enfatizó que las sanciones serán drásticas para quienes incumplan la restricción de llevar un copiloto en moto. “La primera vez se considera una falta muy grave y el conductor perderá 50 puntos en su récord, con posibilidad de pronto pago de la multa. La segunda vez se duplicará la multa y no habrá descuento, además de restar 60 puntos adicionales. (Con eso) te quedas sin brevete”, dijo

“Al final, con esta medida solo se afectará a las personas de bien, violando su derecho al libre tránsito. Llama la atención que quieran aplicar esta medida teniendo al primer ministro (Ernesto Álvarez) que ha sido presidente del Tribunal Constitucional”, cuestionó José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú. Él pidió que se priorice la inteligencia policial para combatir al sicariato y las extorsiones.

Piden reunión de urgencia

Tanto Huamán como Millones, de la Asociación de Ciclistas del Perú, solicitaron una reunión de urgencia con el presidente José Jerí, el primer ministro Ernesto Álvarez y el ministro Prieto, con el fin de encontrar medidas que no criminalicen a los motociclistas.

Agregaron que los extorsionadores que usan motos para atacar a los transportistas son un porcentaje bien pequeño en comparación a los miles de trabajadores.

“De no haber respuesta, volveremos a las calles y presentaremos acciones legales para frenar este abuso, como lo logramos con el uso de chalecos que ordenó la anterior presidenta y que se dejó sin efecto”, señaló Huamán.

Desabastecimiento de placas

Pero ellos no son los únicos que critican al Gobierno por las acciones contra las motocicletas. La Asociación Automotriz del Perú (APP) denunció que la actual gestión del MTC es responsable de la grave crisis de desabastecimiento de placas para vehículos menores nuevos que ya viene afectando a más de 30.000 familias.

Resulta que a inicios de diciembre entró en vigencia el moderno diseño de la placa para motos y trimotos nuevas; no obstante, a fines de ese mes, inexplicablemente el MTC impuso el regreso a la placa antigua. Lo hizo asumiendo responsabilidad directa por el caos desatado y el retroceso en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“La decisión de la actual gestión del MTC prolongará el desabastecimiento por, al menos, cuatro meses. Al postergar la vigencia de la nueva placa e intentar restablecer una versión anterior sin soporte legal ni material, el MTC agrava la inseguridad ciudadana y fomenta la informalidad. La AAP estaba lista para entregarlas después de más de un año de inversión y preparación”, precisó.

Y mientras se anuncian estos cambios, solo en la primera semana de enero ya se han reportado 37 asesinatos en todo el país, de los cuales 10 fueron en Lima y 5 en el Callao. Eso sin contar los 2.236 crímenes registrados durante el 2025. La delincuencia sigue a toda máquina.