HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Docentes exigen nombramiento con reglamentación inmediata de la Ley 32390 en Juliaca

En la región altiplánica, más de 2500 profesores que aprobaron el concurso magisterial del 2022 siguen esperando su nombramiento. El Ejecutivo, sin embargo, busca anular la norma alegando que vulnera la meritocracia y carece de sustento técnico.

Docentes se concentraron en la Plaza de Armas de Juliaca para exigir la pronta reglamentación de la Ley 32390. Foto: Cinthia Alvarez, La República
Docentes se concentraron en la Plaza de Armas de Juliaca para exigir la pronta reglamentación de la Ley 32390. Foto: Cinthia Alvarez, La República

Un grupo de docentes de la región Puno que aprobaron el concurso de ingreso a la carrera magisterial en el año 2022 se concentró en la Plaza de Armas de Juliaca para exigir la pronta reglamentación de la Ley 32390. Esta norma garantiza el nombramiento de quienes superaron satisfactoriamente la evaluación, pero la protesta se desarrolló en medio de un clima de creciente descontento por la falta de acciones concretas del Ministerio de Educación (Minedu)

Los manifestantes demandaron al gobierno central y al Minedu que se emita cuanto antes el reglamento correspondiente. Según los docentes, la ausencia de esta disposición mantiene en una incertidumbre laboral a miles de profesionales que ya cumplieron con los requisitos establecidos, considerando que su derecho al nombramiento está siendo postergado de manera injusta, lo cual afecta su estabilidad y su futuro profesional. 

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La Ley 32390 establece el nombramiento automático de los docentes que superaron el examen de ingreso en años anteriores y que, por diversas razones, no accedieron a una plaza. Para los profesores, su implementación es vital para garantizar estabilidad laboral y mejorar la calidad educativa. Sin el reglamento, la norma no puede ejecutarse plenamente, lo que genera frustración en el sector. 

PUEDES VER: Detienen a joven que agredió a sus padres y hermana en Juliaca: denuncian que es la tercera vez que son víctimas de violencia

lr.pe

Solicitan anular ley

No obstante, el Ejecutivo ha solicitado la anulación de la Ley 32390 al considerar que vulnera la meritocracia, pues permite el nombramiento sin una evaluación adicional. Según el gobierno, la norma contraviene la Constitución y el principio de igualdad de condiciones, además de carecer de sustento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por ello, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC)

Más de 2500 docentes siguen esperando nombramiento

Sonia Larico Trelles, presidenta de la asociación de maestros aprobados autoconvocados de la región de Puno, señaló que más de 2500 docentes resultaron perjudicados y ahora buscan que la ley se reglamente para acceder al nombramiento excepcional. "Nos indigna porque ganamos justamente y luego nos desconocen, es una injusticia”, expresaron durante la protesta.

Los maestros advirtieron que mantendrán la presión en las calles hasta que el Estado reconozca su derecho al nombramiento.

Notas relacionadas
Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

LEER MÁS
Camión con contrabando choca contra varios vehículos tras persecución policial en Juliaca

Camión con contrabando choca contra varios vehículos tras persecución policial en Juliaca

LEER MÁS
Aperturan cuentas bancarias para huérfanos en Juliaca: S/140.000 serán administrados con tutela judicial

Aperturan cuentas bancarias para huérfanos en Juliaca: S/140.000 serán administrados con tutela judicial

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

LEER MÁS
Más calor y lluvias por las noches: Senamhi anuncia aumentos de temperatura de hasta 32° en Lima Metropolitana y otras regiones

Más calor y lluvias por las noches: Senamhi anuncia aumentos de temperatura de hasta 32° en Lima Metropolitana y otras regiones

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Detienen a joven que agredió a sus padres y hermana en Juliaca: denuncian que es la tercera vez que son víctimas de violencia

Brooklyn Beckham anuncia su distanciamiento definitivo de sus padres David y Victoria Beckham: “Han intentado arruinar mi relación”

Sociedad

Detienen a joven que agredió a sus padres y hermana en Juliaca: denuncian que es la tercera vez que son víctimas de violencia

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Aparece nuevo empresario chino que se reunió con José Jerí: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025