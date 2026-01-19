Docentes exigen nombramiento con reglamentación inmediata de la Ley 32390 en Juliaca

Docentes se concentraron en la Plaza de Armas de Juliaca para exigir la pronta reglamentación de la Ley 32390. Foto: Cinthia Alvarez, La República

Un grupo de docentes de la región Puno que aprobaron el concurso de ingreso a la carrera magisterial en el año 2022 se concentró en la Plaza de Armas de Juliaca para exigir la pronta reglamentación de la Ley 32390. Esta norma garantiza el nombramiento de quienes superaron satisfactoriamente la evaluación, pero la protesta se desarrolló en medio de un clima de creciente descontento por la falta de acciones concretas del Ministerio de Educación (Minedu).

Los manifestantes demandaron al gobierno central y al Minedu que se emita cuanto antes el reglamento correspondiente. Según los docentes, la ausencia de esta disposición mantiene en una incertidumbre laboral a miles de profesionales que ya cumplieron con los requisitos establecidos, considerando que su derecho al nombramiento está siendo postergado de manera injusta, lo cual afecta su estabilidad y su futuro profesional.

La Ley 32390 establece el nombramiento automático de los docentes que superaron el examen de ingreso en años anteriores y que, por diversas razones, no accedieron a una plaza. Para los profesores, su implementación es vital para garantizar estabilidad laboral y mejorar la calidad educativa. Sin el reglamento, la norma no puede ejecutarse plenamente, lo que genera frustración en el sector.

Solicitan anular ley

No obstante, el Ejecutivo ha solicitado la anulación de la Ley 32390 al considerar que vulnera la meritocracia, pues permite el nombramiento sin una evaluación adicional. Según el gobierno, la norma contraviene la Constitución y el principio de igualdad de condiciones, además de carecer de sustento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por ello, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Más de 2500 docentes siguen esperando nombramiento

Sonia Larico Trelles, presidenta de la asociación de maestros aprobados autoconvocados de la región de Puno, señaló que más de 2500 docentes resultaron perjudicados y ahora buscan que la ley se reglamente para acceder al nombramiento excepcional. "Nos indigna porque ganamos justamente y luego nos desconocen, es una injusticia”, expresaron durante la protesta.

Los maestros advirtieron que mantendrán la presión en las calles hasta que el Estado reconozca su derecho al nombramiento.