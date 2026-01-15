HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Aperturan cuentas bancarias para huérfanos en Juliaca: S/140.000 serán administrados con tutela judicial

Los menores perdieron a su madre en un accidente de carretera. El fondo recaudado será bajo supervisión del Ministerio Público y el Poder Judicial. 

Menores perdieron a su madre tras trágico accidente de carretera. Foto: Composición LR / Cinthia Alvarez, La República
Luego de varias semanas de gestiones, finalmente la mañana de hoy se aperturaron tres cuentas bancarias y se depositó la suma de 140 mil soles recaudados en favor de los tres menores que quedaron en orfandad tras la trágica muerte de su madre, Sabina Luque Vilcapaza (41), atropellada por un conductor ebrio el pasado 21 de diciembre de 2025 en la carretera Juliaca-Huancané

Según el fiscal de familia de San Román, Richard Luque Bautista, el proceso de creación de las cuentas enfrentó diversas dificultades, entre ellas la falta de identidad de uno de los menores y la negativa del banco a habilitar cuentas mancomunadas para niños. Estas trabas obligaron al representante del Ministerio Público a solicitar al Segundo Juzgado de Familia la apertura de cuentas en el Banco de la Nación.  

La medida fue necesaria ante la inacción de los tíos paternos, maternos y la madrina de uno de los niños, quienes no gestionaron la administración del patrimonio recaudado mediante donaciones públicas. Con la resolución judicial, se asegura que los fondos tengan un manejo transparente y exclusivo para el bienestar de los menores. 

Actualmente, según lo emitido por la Unidad de Protección Especial (UPE), la custodia y tutela formal de los tres niños fue otorgada a su tía Paola Luque Vilcapaza, con quien ya viven en un domicilio establecido en Juliaca. Personal de la UPE realizó visitas domiciliarias para verificar las condiciones de vida, confirmando que se encuentran en un entorno estable. 

El fiscal precisó que cualquier retiro de fondos deberá ser justificado ante el juzgado por razones de necesidad y utilidad. De manera inmediata, la tutora podrá solicitar recursos para la compra de un terreno y la construcción de una vivienda, lo que permitirá garantizar mejores condiciones de vida para los menores. 

Finalmente, el Ministerio Público exhortó a quienes recaudaron donaciones a través de la plataforma TikTok a depositar los montos en las cuentas aperturadas. La falta de entrega de información podría derivar en presuntos delitos de apropiación ilícita y defraudación, cuyas copias serían remitidas a la fiscalía penal para las investigaciones correspondientes.

