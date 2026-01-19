Detienen a joven que agredió a sus padres y hermana en Juliaca: denuncian que es la tercera vez que son víctimas de violencia

Los afectados denuncian que es la tercera vez que son agredidos por el joven de 21 años. Foto: Composición LR / Difusión

Los afectados denuncian que es la tercera vez que son agredidos por el joven de 21 años. Foto: Composición LR / Difusión

Un nuevo caso de violencia familiar conmociona a la ciudad de Juliaca. Franklin Mamani Roque, de 21 años, fue detenido tras ser denunciado por agredir verbal y físicamente a sus padres y a su hermana, tras llegar en aparente estado de ebriedad a la vivienda ubicada en el jirón Cacachi.

Los afectados fueron identificados como Francisco Mamani Yana (58), su esposa Juana Roque Condori y su hija Maritza M.R., (41). De acuerdo con la denuncia, el padre se encontraba descansando en el segundo piso cuando su hijo ingresó violentamente a la habitación, lo golpeó y lo amenazó de muerte, generando temor en toda la familia.

TE RECOMENDAMOS LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Camión con contrabando choca contra varios vehículos tras persecución policial en Juliaca

Según Francisco Mamani, esta no sería la primera vez que su hijo actúa de manera violenta. El padre relató que ya lo había agredido antes y que por esa razón se fue de la casa. "Mi hijo ya me golpeó antes y por eso se fue a vivir en otro cuarto alquilado”, expresó el padre.

Los hechos fueron reportados de inmediato a las autoridades, quienes trasladaron al presunto agresor a la Comisaría de la Familia, ubicada en el jirón San Martín con Ramón Castilla. Allí se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas de protección necesarias para los agraviados.