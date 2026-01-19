HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a joven que agredió a sus padres y hermana en Juliaca: denuncian que es la tercera vez que son víctimas de violencia

El progenitor del detenido dice que su hijo, de 21 años y en estado de ebriedad, lo golpeó y amenazó de muerte en su propia vivienda.

Los afectados denuncian que es la tercera vez que son agredidos por el joven de 21 años. Foto: Composición LR / Difusión
Los afectados denuncian que es la tercera vez que son agredidos por el joven de 21 años. Foto: Composición LR / Difusión

Un nuevo caso de violencia familiar conmociona a la ciudad de Juliaca. Franklin Mamani Roque, de 21 años, fue detenido tras ser denunciado por agredir verbal y físicamente a sus padres y a su hermana, tras llegar en aparente estado de ebriedad a la vivienda ubicada en el jirón Cacachi. 

Los afectados fueron identificados como Francisco Mamani Yana (58), su esposa Juana Roque Condori y su hija Maritza M.R., (41). De acuerdo con la denuncia, el padre se encontraba descansando en el segundo piso cuando su hijo ingresó violentamente a la habitación, lo golpeó y lo amenazó de muerte, generando temor en toda la familia. 

lr.pe

Según Francisco Mamani, esta no sería la primera vez que su hijo actúa de manera violenta. El padre relató que ya lo había agredido antes y que por esa razón se fue de la casa. "Mi hijo ya me golpeó antes y por eso se fue a vivir en otro cuarto alquilado”, expresó el padre. 

Los hechos fueron reportados de inmediato a las autoridades, quienes trasladaron al presunto agresor a la Comisaría de la Familia, ubicada en el jirón San Martín con Ramón Castilla. Allí se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas de protección necesarias para los agraviados.

