Camión con contrabando choca contra varios vehículos tras persecución policial en Juliaca

Un camión cargado con contrabando, procedente de Bolivia, protagonizó una peligrosa persecución policial por las calles de Juliaca tras evadir un control. El hecho generó pánico entre peatones y conductores debido a su desplazamiento a gran velocidad.

La intervención se produjo la tarde del último sábado 17 de enero. Inició en el puente Cacachi, salida hacia Huancané, cuando el conductor del vehículo Z4J-031 desobedeció la orden de alto de la Policía Nacional del Perú y emprendió la fuga, poniendo en riesgo la seguridad pública.

Durante su huida, el camión impactó contra al menos cinco mototaxis y una miniván, ocasionando daños materiales y afectando a varios vehículos que circulaban por las vías donde se desarrolló la persecución.

A pesar de los choques, el vehículo continuó su desplazamiento hasta ser finalmente alcanzado por efectivos de la Unidad de Emergencia de la PNP en las inmediaciones del óvalo del mercado Pedro Vilcapaza.

Conductor y otros ocupantes abandonaron camión

En el lugar de la intervención, comerciantes y transeúntes se aglomeraron e intentaron dificultar la labor policial. En medio del desorden, el conductor y los demás ocupantes descendieron del camión y huyeron con rumbo desconocido.

Finalmente, el camión fue incautado y puesto a disposición de la Policía Fiscal y Aduanas de Juliaca. La mercadería, gaseosas y platos de plástico de contrabando, valorizada en aproximadamente 30 mil soles, habría ingresado al país por rutas ilegales que conectan la frontera con Bolivia y las provincias de Puno y Huancané.