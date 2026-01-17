HOYSuscripcion LR Focus

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del sábado 17 de enero

La Kábala cuenta con un pozo histórico que supera los S/ 5 millones. Conoce los resultados de este sorteo y los números ganadores.

Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala.
Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala. | Foto: La Tinka

Este sábado 17 de enero, La Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de S/ 5.664.337. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

La Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

