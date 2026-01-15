Sorteo de La Kábala en vivo hoy 15 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
El Pozo Buenazo de La Kábala alcanza un monto histórico que supera los S/5.000.000, aumentando el interés por la lotería entre los apostadores.
La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, realizará este jueves 14 de enero un nuevo sorteo que mantiene en vilo a miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el Pozo Buenazo asciende a S/5.605.085, una cifra histórica que incrementa la expectativa entre los jugadores. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba' es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.