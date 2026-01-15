HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
Sociedad

Sorteo de La Kábala en vivo hoy 15 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

El Pozo Buenazo de La Kábala alcanza un monto histórico que supera los S/5.000.000, aumentando el interés por la lotería entre los apostadores.

Conoce los resultados de La Kábala de este jueves 15 de enero.
Conoce los resultados de La Kábala de este jueves 15 de enero. | Foto: composición LR

La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, realizará este jueves 14 de enero un nuevo sorteo que mantiene en vilo a miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el Pozo Buenazo asciende a S/5.605.085, una cifra histórica que incrementa la expectativa entre los jugadores. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas de la fecha.

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba' es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

