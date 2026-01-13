HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo de la Kábala EN VIVO, HOY martes 13 de enero de 2026:¿Cuáles serán los números ganadores del pozo Buenazo y más?

La Kábala, uno de los juegos de lotería más populares del país, ofrece a los participantes dos modalidades de apuesta, que determinan la forma de elegir los números y participar en cada sorteo. Conoce cuáles son estas opciones y cómo funcionan.

Este martes 13 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, con un Pozo Buenazo de S/5.536,225 y miles de jugadores en todo el país siguen atentos a los resultados en vivo, la jugada ganadora y la opción Chau Chamba. Consulta los números completos y participa en el próximo sorteo para no perder la oportunidad de convertirte en el nuevo millonario del Perú.

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

La Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el Pozo Buenazo. De igual forma, ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

