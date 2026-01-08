HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | #TLR

Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 8 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Consulta los resultados completos de La Kábala y entérate de quién será el nuevo ganador del gran premio del Pozo Buenazo. ¡No te lo pierdas!

Conoce los resultados de La Kábala de este 8 de enero.
Conoce los resultados de La Kábala de este 8 de enero. | Foto: La Kábala

Este jueves 8 de enero, La Kábala llevará un nuevo sorteo. La atención de miles de participantes en todo el país, a la espera de conocer la combinación ganadora y el nuevo ganador del Pozo Buenazo, que asciende a S/ 5.415.813. A continuación, revisa los resultados completos de esta conocida popular lotería de Intralot.

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

La Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 6 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 6 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 3 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 3 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 1 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 1 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Menor desaparecido en Año Nuevo es encontrado luego de 6 días en casa de una profesora en El Agustino

Menor desaparecido en Año Nuevo es encontrado luego de 6 días en casa de una profesora en El Agustino

LEER MÁS
Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Digesa informa retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa informa retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY miércoles 7 de enero de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 7 de enero de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

¿'Spring Fever' está en Netflix?: dónde ver online gratis el k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

'Mi ídolo' capítulos 5 y 6 en español latino completo: a qué hora salen y dónde ver el k-drama

Sociedad

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025