Sorteo de la Kábala en vivo hoy 8 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Consulta los resultados completos de La Kábala y entérate de quién será el nuevo ganador del gran premio del Pozo Buenazo. ¡No te lo pierdas!
Este jueves 8 de enero, La Kábala llevará un nuevo sorteo. La atención de miles de participantes en todo el país, a la espera de conocer la combinación ganadora y el nuevo ganador del Pozo Buenazo, que asciende a S/ 5.415.813. A continuación, revisa los resultados completos de esta conocida popular lotería de Intralot.
¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?
La Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.