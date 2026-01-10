HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

De San Miguel a Chorrillos: rehabilitan de emergencia el malecón de la Costa Verde tras colapso de muro de 500 metros, anuncia la MML

La MML intervendrá 12 puentes y viaductos como parte de este plan, que incluye el mantenimiento de 121 mil metros cuadrados de infraestructura y la colocación de 14 kilómetros de nueva carpeta asfáltica.

La Municipalidad Metropolitana de Lima lleva a cabo trabajos de mantenimiento vial en la Costa Verde, abarcan 121 mil metros cuadrados e incluyen pistas, puentes y áreas verdes.
La Municipalidad Metropolitana de Lima lleva a cabo trabajos de mantenimiento vial en la Costa Verde, abarcan 121 mil metros cuadrados e incluyen pistas, puentes y áreas verdes. | Municipalidad de Lima

Este 10 de enero, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que se vienen ejecutando trabajos de mantenimiento vial en la Costa Verde, en el tramo que comprende los distritos de San Miguel y Chorrillos, mientras se desarrolla una intervención de emergencia en el malecón, en Miraflores, tras el colapso de aproximadamente 500 metros lineales del muro de contención costero debido a la erosión marina.

Según la comuna, el mantenimiento abarca 121 mil metros cuadrados de infraestructura vial e incluye labores en pistas, puentes, señalización, mallas de protección vehicular y áreas verdes. Estas acciones se desarrollan en el contexto del desgaste natural del borde costero y del incremento del tránsito durante la temporada de verano.

PUEDES VER: Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

lr.pe

Trabajos de emergencia se concentran en tramo entre Los Delfines y Waikiki

Por su parte, el gerente central de Mantenimiento de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Frans Cojal Díaz, señaló que los trabajos responden al deterioro del terreno por factores naturales y que se viene utilizando maquinaria pesada para la estabilización de taludes en distintos puntos de la vía costera.

De acuerdo con la información oficial, se proyecta intervenir 12 puentes y viaductos. Hasta el momento, se han culminado trabajos en el puente peatonal Bajada Marbella y en los puentes Isaac Rabin y Bajada Brasil. Las intervenciones continuarán en los viaductos Escardó y Armendáriz, así como en otros puentes peatonales y en el túnel Unidad Salvamento.

En paralelo, la municipalidad informó sobre la colocación de 14 kilómetros de nueva carpeta asfáltica y el mantenimiento permanente de más de 111 mil metros cuadrados de áreas verdes, labores que incluyen deshierbo, poda y riego.

En cuanto a la intervención de emergencia, Emape inició trabajos en un tramo del malecón de la Costa Verde, entre las playas Los Delfines y Waikiki, en el distrito de Miraflores, luego del colapso del muro de contención costero. Previamente, se realizaron estudios técnicos para evaluar el estado de la estructura y definir las acciones inmediatas.

Como parte de esta intervención, se procedió a la demolición de los muros de concreto armado colapsados y a la implementación de señalización temporal en la zona afectada. Asimismo, se vienen llevando a cabo estudios geofísicos y geotécnicos para determinar las condiciones del terreno antes de la rehabilitación del tramo, con el objetivo de recuperar la transitabilidad peatonal y reducir los riesgos asociados a la erosión marina.

