Capturan a implicado en feminicidio de Allison Rivasplata: primos la habrían asesinado en SJM

El principal sospechoso del feminicidio fue ubicado en lo más recóndito de la selva peruana | Composición LR | 24 Horas

El principal sospechoso del feminicidio fue ubicado en lo más recóndito de la selva peruana | Composición LR | 24 Horas

El caso de Allison Rivasplata Díaz, la joven chiclayana de 20 años que fue asesinada en agosto de 2025 tras llegar a Lima para trabajar como estilista, avanzó luego de la captura del principal sospechoso, identificado como Maycol Quiñonez Bravo. De acuerdo con el jefe de la División de Investigación de Homicidios, Carlos Morales, el presunto feminicida fue ubicado en el Datem del Marañón, una zona remota de la selva peruana.

"El año pasado se hizo una primera intervención al primo de la víctima, que permaneció en Lima, y fue capturado en San Borja. Él proporcionó indicaciones sobre lo sucedido ese día", sostuvo Morales para 24 Horas. Tras varios meses de seguimiento, la Policía Nacional capturó a Quiñonez Bravo para su posterior traslado a Lima.

TE RECOMENDAMOS Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

PUEDES VER: Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta bancaria digital a su nombre para depositar dinero de extorsiones en SJM

El caso de Allison Rivasplata Díaz

Durante la madrugada del 26 de agosto de 2025, las cámaras de seguridad del distrito de San Juan de Miraflores captaron a Allison saliendo de una casa alquilada junto a dos hombres, uno de los cuales era su primo.

Horas después, la víctima fue vista caminando con dificultad, mientras uno de los sujetos la sostenía y forcejeaba con ella para llevársela a un domicilio donde alquilaba un cuarto. Instantes después, el hombre fue visto saliendo solo y rápidamente del lugar.

La madre de Allison intentó contactarse con su hija y, al no recibir respuesta, solicitó al dueño del inmueble abrir la puerta de la habitación, donde encontró el cuerpo sin vida de la joven. Según la necropsia, la causa de su deceso fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Implicados en el feminicidio

Según la Policía Nacional, los dos implicados que fueron vistos con Allison coordinaron con ella para encontrarse en Lima. Ambos viajaron de Chiclayo y localizaron a la joven para invitarla a tomar bebidas alcohólicas.

"Incluso le ofrecieron sustancias tóxicas, lo que la puso en un estado indefenso. El primo (de Allison) fue quien pagó las bebidas a través de un Yape, y por eso fue identificado y él fue el que señaló que su primo (Maycol Quiñonez) fue el responsable", explicó el jefe de la División de Investigación de Homicidios sobre la identificación del principal sospechoso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.