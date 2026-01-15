Desde las primeras horas de la mañana del miércoles 14 de enero, diversos gremios del transporte urbano en Lima y Callao, que agrupan más de 22.000 unidades, realizaron un paro generalizado de 24 horas, como medida de protesta frente al incremento de la violencia por parte de bandas delincuenciales, que dejó 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados durante el 2025.

Según el Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, en lo que va del 2026 se han reportado 70 asesinatos en todo el país, de los cuales 32 ocurrieron en Lima y 18 en el Callao. En el sector, los representantes señalan que ya se han registrado al menos 10 ataques contra conductores.

El día anterior, 25 empresas confirmaron la paralización de sus servicios para unirse en el reclamo. Entre ellas, se sumaron La Nueva Estrella S.A.C. (Anconeros), la Empresa de Transportes e Importaciones y Servicios S.A. - Etissa, Chimpum Callao, Buena Estrella, Nuevo Bus, Translima y Etsibosa.

Pocos buses y largas colas de pasajeros

Desde las primeras horas de la mañana, Lima y Callao amanecieron con las calles vacías de unidades de transporte urbano. Las pocas empresas que salieron a laborar, como las líneas Nueva Estrella y combis informales que cubren la misma ruta de “Los Chinos” en la vía Panamericana Norte, aumentaron su tarifa habitual e indicaron que solo darían una vuelta para luego sumarse a la protesta. La situación generó aglomeración de pasajeros en los paraderos de Caquetá, Plaza Norte.

Aprovechando la situación, colectivos ofrecieron el servicio de transporte en el Paradero Pro de la Panamericana Norte por un costo de S/6 a S/8 hasta Acho. La misma situación se presenció con los vehículos informales que circulan por la avenida Javier Prado. En el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, en el Callao, el desplazamiento de pocas unidades obligó a los usuarios a esperar más de media hora.

En paraderos de Pro y Plaza Norte circularon unidades de la Nueva Estrella y combis informales que cubren la ruta de “Los Chinos”. Foto: Marco Cotrina / La República.

En Puente Nuevo, en El Agustino, transitaron brevemente empresas formales como Etsibosa (Puente Piedra - Puente Atocongo); San Felipe Express, Ruta C (Puente Piedra - Villa El Salvador); Real Star, Ruta C (Zapallal - Villa El Salvador); Nuevo Perú (Zapallal - Pachacamac); Roluesa, Ruta C (Puente Piedra - Villa El Salvador); y Pegaso Express (Zapallal - Villa El Salvador).

Mientras la avenida Abancay, en el Centro de Lima, lució casi vacía, únicamente concurrida por el corredor morado y taxis ocasionales, así como por combis informales y colectivos que recorren la vía hasta la Plaza Manco Cápac, en La Victoria. En menor medida, se presentaron unidades de la empresa Etissa, que cubren la ruta Ceres (Ate) – Plaza Norte (Independencia).

En el óvalo Túpac Amaru, circularon principalmente las rutas alimentadoras del Metropolitano y el tráfico estuvo dominado por los autos particulares y algunas cústers tras la escasa presencia de buses de transporte público.

La avenida Abancay lució casi vacía, diferente al panorama habitual de congestión por unidades del transporte público. Foto: Mabel Alva / La República.

Por otro lado, en el kilómetro 15 de la Carretera Central, a la altura de la entrada de Huaycán, en Ate, los residentes se vieron obligados a buscar otras alternativas ante la escasez de transporte, debido a la completa paralización de las líneas “Loritos”, Z y C, que suelen recorrer la zona. Durante las primeras horas de la mañana, solo operaron pocos "Chosicanos", así como buses informales.

Pese a la preocupación latente por cómo llegar a sus centros de trabajo, los pasajeros expresaron su respaldo a la medida adoptada por el sector. Un día antes de la protesta, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, aseguró que el 100 % de las empresas formales no operarían este 14 de enero.

Frente a la alta afluencia de pasajeros en las calles de la capital, la Policía Nacional del Perú (PNP) destinó más de 13.000 efectivos, 312 patrulleros, 540 motocicletas y cuatro drones para garantizar la seguridad en paraderos, como Puente Nuevo, el óvalo de Puente Piedra y Atocongo. El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la PNP, señaló que la institución desplegó 13 buses institucionales para trasladar gratuitamente a ciudadanos en caso de contingencias o interrupciones del servicio de transporte público en los principales corredores viales.

Colectiveros aprovecharon para cobrar de S/6 a S/8 por trasladar a los pasajeros desde Pro hasta Acho. Foto: Marco Cotrina / La República.

En medio del paro de transportistas, Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, cuestionó la movilización masiva de policías durante la jornada, y resaltó que los transportistas continúan siendo víctimas de extorsiones y no se han cumplido las promesas pactadas con el Ejecutivo.

"De acuerdo a la estimación de Transportes Unidos, uno de los convocantes, son alrededor de 320 empresas y cerca de 20.000 unidades que han dejado de trabajar. Lamentablemente, gran parte de los vehículos presentes es lo que combatimos día a día: informalidad, vehículos sin señales", sostuvo el dirigente a Latina.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a adoptar medidas laborales flexibles con el objetivo de salvaguardar la integridad y evitar perjuicios en los trabajadores ante las dificultades para trasladarse a sus centros laborales.

Durante la jornada, también se registró un accidente múltiple en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, que dejó un fallecido y al menos siete heridos. El suceso provocó intenso tránsito en el sentido de norte a sur, mientras que algunos vehículos quedaron sobre la berma central, provocando restricciones en la circulación de sur a norte.

Gremios divididos y promesas del presidente

A las 9 a.m., el presidente José Jerí llegó hasta la Plaza de Acho para reunirse con los principales dirigentes de los gremios del sector de la capital, quienes expusieron sus reclamos frente al aumento de ataques al transporte público.

El mandatario, quien llegó en compañía del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y los ministros de Transporte, Aldo Prieto, e Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el Ejecutivo planteará un decreto supremo para reforzar las sanciones contra quienes incumplan la norma que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta.

"La Policía puede intervenir. Por primera vez serán 50 puntos menos y habrá posibilidad de pronto pago; la segunda vez será el doble, sin pronto pago y con 70 puntos. Es decir, a la segunda infracción, si vas con dos personas en moto, te quedas sin brevete”, refirió el titular del MTC.

El presidente se reunió con un grupo de gremios de transporte en Acho. Foto: Tv Perú.

El presidente también señaló que antes del martes 20 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y el sicariato (Ley 32490). La norma era uno de los pedidos principales de los dirigentes, quienes denunciaban que, aunque dicha iniciativa fue aprobada en noviembre, nunca llegó a ejecutarse en la práctica.

Asimismo, Jerí aseguró que mantendrá reuniones periódicas con los representantes del gremio, cada 15 o 20 días, para evaluar la aplicación de la ley y dar seguimiento a las medidas e iniciativas destinadas a combatir la inseguridad y las extorsiones.

En un momento, Martín Ojeda solicitó al presidente convocar una reunión conjunta con los tres poderes del Estado para abordar la crisis de seguridad que afecta a los trabajadores del sector. “No es solamente un tema del Ejecutivo, también es un tema del Legislativo, del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque muchos de los implicados han sido liberados”, enfatizó.

En medio de la reunión, desde Puente Nuevo, una decena de choferes, encabezados por Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), junto a trabajadores de empresas como Santa Catalina y Corazón de Jesús, increparon al mandatario por sostener una reunión privada con empresarios y otros gremios y no con los conductores.

Los manifestantes exigieron garantías, como indemnizaciones, mayores medidas de seguridad y acompañamiento policial permanente, especialmente para los choferes que continúan siendo blanco de ataques. Otro grupo de transportistas; entre ellos, dirigentes como Julio Campo, llegó a la plaza de Acho para reclamar al Ejecutivo mientras se desarrollaba una reunión entre el Gobierno y los gremios.

Un grupo de transportistas llegó hasta Acho para reclamarle al presidente por no sostener una reunión con todos los conductores. Foto: Mabel Alva / La República.

Al finalizar el encuentro entre el Ejecutivo con algunos representantes del sector, uno de los conductores increpó al presidente y denunció la carga que asumen los trabajadores frente a la extorsión. “Somos los choferes los que pagamos el cupo de la mayoría de las empresas, aunque honestamente no de todas, porque todos los días tenemos que hacer chancha para pagar el cupo”, expresó con indignación.

Además, exigió que se priorice la atención y protección de los hijos de los choferes fallecidos a causa de la extorsión, y reclamó medidas urgentes para garantizar la integridad de los trabajadores y la seguridad del transporte público.

Universidades e institutos brindaron clases virtuales

Diversas universidades suspendieron sus clases o las realizaron de manera virtual frente a las dificultades de movilidad. La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, Universidad Agraria La Molina y la Escuela de Postgrado de la UPC comunicaron a sus estudiantes el martes 13 de enero sobre cambios en su horario académico.

Por su parte, institutos como Zegel y Carrión también tomaron la decisión de llevar a cabo sus actividades vía online. Otras entidades, como EsSalud, informaron que sus centros de salud y hospitales de Lima Metropolitana y el Callao no atenderían a sus asegurados y que las citas serían reprogramadas.

"Estamos tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas", se lee en el comunicado.

