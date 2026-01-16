Estudio revela que robos y extorsiones son los delitos más percibidos en Lima | La República

Cada 18 de enero, Lima conmemora su aniversario, y este año alcanza los 491 años de fundación en un escenario marcado por una creciente preocupación ciudadana. Según el Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, el 78,3 % de los habitantes de Lima y Callao identifica la inseguridad como el principal factor que afecta su calidad de vida, de acuerdo con su último Reporte Urbano.

El estudio, aplicado entre el 5 y el 21 de diciembre de 2025, señala que este problema incide directamente en las rutinas diarias, el transporte y la permanencia de las personas en sus distritos. Las mayores percepciones de delitos se concentran en zonas de Lima Sur, como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pachacámac, Lurín y Chorrillos, y de Lima Norte, entre ellas Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, donde los robos y la extorsión figuran como los hechos más recurrentes.

Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, esta concentración territorial no es casual y responde a factores estructurales. “Son distritos muy poblados, pero a pesar de ser tan poblados, son los que menos invierten en materia de seguridad”, explicó, al señalar que la falta de recursos se traduce en menos policías, serenazgo y cámaras de vigilancia.

Robos y extorsiones: los delitos más percibidos

Entre los problemas más recurrentes, los robos callejeros lideran ampliamente la lista, con un 76,1 % de menciones a nivel general. Esta cifra se eleva en Lima Norte, donde el 84 % de los encuestados identifica este delito como el principal riesgo en su entorno inmediato.

En segundo lugar aparecen las extorsiones, señaladas por el 30,4 % de la población, un fenómeno con una marcada concentración territorial. En Lima Sur, casi la mitad de los vecinos (46,4 %) considera a la extorsión como uno de los principales problemas de su comunidad, mientras que en Lima Centro esta percepción desciende a 10,4 %, evidenciando profundas desigualdades según la zona de residencia.

Pedraza subrayó que este crecimiento representa un quiebre frente a años anteriores. “No recuerdo estadística que haya puesto a la extorsión como un segundo factor de generación de temor”, sostuvo, al remarcar que este delito ha escalado de manera acelerada en la última década. Además, la gravedad de la extorsión radica en sus efectos expansivos. “La extorsión tiene una mayor dañosidad social”, sostuvo, al advertir que este delito no solo genera temor, sino que afecta la economía, la libertad y la vida de las personas.

A ello se suman los robos a negocios, con un 30 % de menciones, alcanzando su nivel más alto nuevamente en Lima Norte, donde casi uno de cada dos vecinos (49,6 %) los identifica como una amenaza directa a la actividad comercial local.

Los encuestados señalan que los delitos que más afectan su vida cotidiana son los robos callejeros y las extorsiones. Foto: Lima Cómo Vamos.

Callao y Lima Sur: zonas con mayor sensación de inseguridad

El informe advierte que la sensación de riesgo no es homogénea en la capital. Lima Sur (88,2 %) y Lima Norte (84,5 %) concentran los mayores porcentajes de personas que se sienten vulnerables, mientras que el Callao registra 66,7 %.

No obstante, en esta última jurisdicción los homicidios adquieren mayor relevancia. Para Pedraza, esta situación está vinculada al sicariato y a la dinámica criminal del puerto. “El incremento del número de fallecidos va también en línea del sicariato”, explicó, al señalar que la disputa por el control de accesos estratégicos incrementa la violencia letal.

El principal problema que enfrentan Lima y Callao es la inseguridad ciudadana, identificada por el 75,2% de los encuestados. Foto: Lima Cómo Vamos.

Cambios de conducta: miedo que transforma la vida cotidiana

El impacto no se limita a la percepción. Casi la mitad de la población (49,8 %) afirma haber dejado de acudir a ciertos lugares de la ciudad por temor a ser víctima de un delito. Además, el 26 % evita usar el transporte público en determinados horarios, mientras que el 14,6 % ha incrementado el uso de cámaras o servicios de vigilancia privada.

Las cifras revelan también consecuencias económicas y sociales más profundas: un 9,8 % de los encuestados considera mudarse de distrito o ciudad, y un 6 % ha cerrado o evalúa cerrar su negocio, una señal clara del impacto del crimen en la estabilidad vecinal y el tejido económico local.

Un problema persistente en el tiempo

Desde que Lima Cómo Vamos inició sus estudios de percepción ciudadana, la delincuencia se ha mantenido de forma sostenida como el principal problema de la ciudad. En 2025, el 75,2 % de los encuestados la identifica como el mayor factor que afecta la calidad de vida, superando ampliamente a otros temas como la calidad del transporte público (39,8 %) o la corrupción de funcionarios (25,6 %).

Si bien el informe registra una leve disminución de cinco puntos porcentuales respecto a 2024, el nivel sigue siendo crítico y muy distante del segundo problema más mencionado, lo que refuerza su centralidad en la agenda pública.